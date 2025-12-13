Kırklareli Dereköy'de Oto Gaz Tüplerine Gizlenen 70 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan plakalı araçlarda 5 tüpe saklanmış 70 kilogram esrar tespit edildi

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı istikametine gelen Bulgaristan plakalı iki otomobilde, oto gaz tüplerine gizlenmiş şekilde toplam 70 kilogram esrar ele geçirildi.

Olay, Bulgaristan Malko Tarnovo Polis Departmanına bağlı gümrük memurlarının yaptığı kontroller sırasında ortaya çıktı. Yapılan incelemede, araçlarda bulunan toplam 5 gaz tüpünün içine paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı tespit edildi.

Yetkililer, araçların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gece geç saatlerde seyir halinde olduğunu bildirirken, operasyonel analiz sonucunda Türkiye istikametine giden üç binek aracın detaylı arama için seçilmesinin olayın açığa çıkmasına yol açtığını açıkladı. Kontroller, Bulgaristan Sınır Polisi Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aramalarda ilk araçta 2, ikinci araçta ise 3 adet gaz tüpü bulundu. Tüpler dışarıdan aktif bir oto gaz sistemi parçası gibi görünse de, içlerinin gaz yerine kuru yeşil ot içeren paketlerle doldurulduğu belirlendi. Sahada yapılan uyuşturucu testleri sonucunda maddenin esrar olduğu doğrulandı.

Operasyon kapsamında iki otomobilde bulunan 4 Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

