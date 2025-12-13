DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

Kırklareli Dereköy'de Oto Gaz Tüplerine Gizlenen 70 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kırklareli Dereköy'de oto gaz tüplerine gizlenmiş 70 kilogram esrar ele geçirildi; 4 Bulgar vatandaşı gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:01
Kırklareli Dereköy'de Oto Gaz Tüplerine Gizlenen 70 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kırklareli Dereköy'de Oto Gaz Tüplerine Gizlenen 70 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan plakalı araçlarda 5 tüpe saklanmış 70 kilogram esrar tespit edildi

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı istikametine gelen Bulgaristan plakalı iki otomobilde, oto gaz tüplerine gizlenmiş şekilde toplam 70 kilogram esrar ele geçirildi.

Olay, Bulgaristan Malko Tarnovo Polis Departmanına bağlı gümrük memurlarının yaptığı kontroller sırasında ortaya çıktı. Yapılan incelemede, araçlarda bulunan toplam 5 gaz tüpünün içine paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı tespit edildi.

Yetkililer, araçların Bulgaristan'dan Türkiye'ye gece geç saatlerde seyir halinde olduğunu bildirirken, operasyonel analiz sonucunda Türkiye istikametine giden üç binek aracın detaylı arama için seçilmesinin olayın açığa çıkmasına yol açtığını açıkladı. Kontroller, Bulgaristan Sınır Polisi Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aramalarda ilk araçta 2, ikinci araçta ise 3 adet gaz tüpü bulundu. Tüpler dışarıdan aktif bir oto gaz sistemi parçası gibi görünse de, içlerinin gaz yerine kuru yeşil ot içeren paketlerle doldurulduğu belirlendi. Sahada yapılan uyuşturucu testleri sonucunda maddenin esrar olduğu doğrulandı.

Operasyon kapsamında iki otomobilde bulunan 4 Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BULGARİSTAN PLAKALI İKİ OTOMOBİLDE, OTO GAZ TÜPLERİNE GİZLENEN 70 KİLO ESRAR ELE...

BULGARİSTAN PLAKALI İKİ OTOMOBİLDE, OTO GAZ TÜPLERİNE GİZLENEN 70 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

BULGARİSTAN PLAKALI İKİ OTOMOBİLDE, OTO GAZ TÜPLERİNE GİZLENEN 70 KİLO ESRAR ELE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
2
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
3
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
4
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Muş Varto'da Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi
7
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama