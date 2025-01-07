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Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:33
Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Operasyon Detayları

Yürütülen operasyon sırasında şüpheliler M.K. (18), M.E.A. (21) ve S.K. (19) üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda 125,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Uyuşturucu mücadele çalışmalarında duyarlı davranan yerel emniyet birimlerine teşekkür edilirken, benzer operasyonların süreceği belirtildi.

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