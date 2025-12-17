DOLAR
Erdemli'de Yolda Yatan Kişinin Üzerinden Geçen Otomobil: 1 Ölü

Mersin Erdemli'de yolda yatan Ersin Yılmaz, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 22:00
Erdemli'de Yolda Yatan Kişinin Üzerinden Geçen Otomobil: 1 Ölü

Erdemli'de Yolda Yatan Kişinin Üzerinden Geçen Otomobil: 1 Ölü

Olayın Detayları

Akşam saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Yeşildere Mezarlığı mevkiinde meydana gelen kazada, yolda yatar vaziyette bulunan bir kişi otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 33 AUV 915 plakalı otomobille seyir halindeyken yolda yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Sürücü olay yerinde durup kontrol etti ve durumu derhal 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, üzerinden geçen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişinin 59 yaşındaki Ersin Yılmaz olduğu belirlendi.

Yapılan inceleme sonrasında cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.







