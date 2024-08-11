Karaman'da Yaşlı Kadın Evinde Hayatını Kaybetti

Karaman'da Trajik Bir Olay

Karaman'ın Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Nejla Duran, evinde ölü olarak bulundu. Yalnız yaşayan kadının evinden gelen kötü kokular, komşularını endişelendirdi.

Komşulardan Acil Yardım Talebi

Komşular, durumu yetkililere bildirmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze Otopsi İçin Hastaneye Sevk Edildi

Olay yerine yapılan detaylı incelemenin ardından, Nejla Duran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.