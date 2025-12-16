İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te: Mavinin Sırları 20-21 Aralık

İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te

"Mavinin Sırları" 20-21 Aralıkta İş Bankası İznik Şubesi'nde sergileniyor

İş Sanat Anadolu Sergilerinin 2025 yılındaki son durağı, Osmanlı çini sanatının merkezlerinden biri olarak bilinen İznik olacak. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan hazırlanan özel seçkiler, 20-21 Aralık tarihlerinde İş Bankası İznik Şubesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sergide, renk, desen ve zarafetin kesiştiği bir estetik mirasın Türk resim sanatındaki yansımaları izlenecek. "Mavinin Sırları" seçkisinde dikkat çeken eserler arasında Şerif Renkgörür'ün İznik çinisi motiflerini taşıyan leylaklı vazo kompozisyonu; Şevket Dağ'ın Rüstem Paşa Camii tablosu; Feyhaman Duran ve Selahattin Teoman'ın Topkapı Sarayı'nın çinili mekânlarına dair izlenimleri; İznik doğumlu Zeki Fındıkoğlu'nun kırsal yaşamı betimleyen baskıları yer alıyor.

Ayrıca Nazlı Ecevit ve İbrahim Çallı'nın mavi seramikli natürmortları, Melahat Üren ve Söbütay Özer'in İznik motifli vazoları, Hulusi Mercan'ın Yeşil Türbe yorumu ile geometrik düzenlemeleri ve Füreya Koral'ın üçlü yuvarlak panosu sergilenecek.

Anadolu Sergileri, yalnızca estetik değerleriyle değil tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da öne çıkan eserleri Türkiye'nin dört bir yanına taşımayı amaçlıyor. Proje, İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştürerek çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımlarıyla desteklenen kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor.

Proje, ilk altı ayında 4 bin sanatsevere ulaşmış; MarCom Ödülleri'nin Stratejik İletişim-Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde platin ödül; Sardis Ödülleri'nin Kültür Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri ve Toplumsal Fayda Ödülleri'nin Topluma Değer Katan Projeler-Kültür Sanat kategorilerinde ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Sergileri, İbrahim Çallı'nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlamış; ardından Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat) ve Ege Havası (Edremit) gibi farklı seçkilerle yol aldı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin düzenli öğrenme programları kapsamında yürütülen Anadolu Sergileri'nin, ortak kültürel mirasın doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmaya devam edeceği bildirildi.

