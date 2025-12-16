DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,27%
ALTIN
5.927,43 -0,34%
BITCOIN
3.727.378,09 -1,65%

İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te: Mavinin Sırları 20-21 Aralık

İş Sanat Anadolu Sergileri, 20-21 Aralık'ta İznik'te 'Mavinin Sırları' seçkisiyle İş Bankası İznik Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:17
İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te: Mavinin Sırları 20-21 Aralık

İş Sanat Anadolu Sergileri İznik'te

"Mavinin Sırları" 20-21 Aralıkta İş Bankası İznik Şubesi'nde sergileniyor

İş Sanat Anadolu Sergilerinin 2025 yılındaki son durağı, Osmanlı çini sanatının merkezlerinden biri olarak bilinen İznik olacak. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan hazırlanan özel seçkiler, 20-21 Aralık tarihlerinde İş Bankası İznik Şubesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sergide, renk, desen ve zarafetin kesiştiği bir estetik mirasın Türk resim sanatındaki yansımaları izlenecek. "Mavinin Sırları" seçkisinde dikkat çeken eserler arasında Şerif Renkgörür'ün İznik çinisi motiflerini taşıyan leylaklı vazo kompozisyonu; Şevket Dağ'ın Rüstem Paşa Camii tablosu; Feyhaman Duran ve Selahattin Teoman'ın Topkapı Sarayı'nın çinili mekânlarına dair izlenimleri; İznik doğumlu Zeki Fındıkoğlu'nun kırsal yaşamı betimleyen baskıları yer alıyor.

Ayrıca Nazlı Ecevit ve İbrahim Çallı'nın mavi seramikli natürmortları, Melahat Üren ve Söbütay Özer'in İznik motifli vazoları, Hulusi Mercan'ın Yeşil Türbe yorumu ile geometrik düzenlemeleri ve Füreya Koral'ın üçlü yuvarlak panosu sergilenecek.

Anadolu Sergileri, yalnızca estetik değerleriyle değil tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da öne çıkan eserleri Türkiye'nin dört bir yanına taşımayı amaçlıyor. Proje, İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştürerek çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımlarıyla desteklenen kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyor.

Proje, ilk altı ayında 4 bin sanatsevere ulaşmış; MarCom Ödülleri'nin Stratejik İletişim-Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde platin ödül; Sardis Ödülleri'nin Kültür Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri ve Toplumsal Fayda Ödülleri'nin Topluma Değer Katan Projeler-Kültür Sanat kategorilerinde ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Sergileri, İbrahim Çallı'nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlamış; ardından Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat) ve Ege Havası (Edremit) gibi farklı seçkilerle yol aldı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin düzenli öğrenme programları kapsamında yürütülen Anadolu Sergileri'nin, ortak kültürel mirasın doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmaya devam edeceği bildirildi.

İŞ SANAT ANADOLU SERGİLERİ'NİN 2025 YILINDAKİ SON DURAĞI, OSMANLI ÇİNİ SANATININ MERKEZLERİNDEN...

İŞ SANAT ANADOLU SERGİLERİ'NİN 2025 YILINDAKİ SON DURAĞI, OSMANLI ÇİNİ SANATININ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN İZNİK OLACAK.

İŞ SANAT ANADOLU SERGİLERİ'NİN 2025 YILINDAKİ SON DURAĞI, OSMANLI ÇİNİ SANATININ MERKEZLERİNDEN...

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
2
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki
3
Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
5
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi
6
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü
7
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi