DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,34 -0,65%
ALTIN
4.220,88 -2,46%
BITCOIN
4.247.394,93 1,95%

10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu

Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlediği 10. Bilim ve Fikir Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi, gençlerin projeleri büyük takdir topladı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:06
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu

10. Bilim ve Fikir Festivali'nde Çarpıcı Ödül Töreni

Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 10. Bilim ve Fikir Festivali'nin ödül töreni, Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'nde bulunan Emir Nebi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gençlerin Umut Dolu Projeleri

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Sülün, gençlerin dünyayı değiştirme cesaretinin umut verici olduğunu vurguladı. Sülün, "Hayal gücüyle yoğrulmuş bir fikrin, bilimle buluştuğunda dünyayı değiştirme gücüne kavuştuğunu" ifade ederek, gençlere ve onları destekleyen eğitimcilere teşekkür etti.

Projelerin Önemi ve Takım Çalışması

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, projelerin hayal kurma süreci ile başladığını belirterek, "21. yüzyılın becerisi takım çalışmasıdır" dedi. Tarhan, Türkiye'deki gençlerin heyecanını ve projelerine sahip çıkma azmini takdir etti. Ayrıca üniversite olarak geçmiş projelere patent desteği verdiklerini hatırlattı.

Ödül ve Destekler

Festivalde projeler Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji kategorilerinde yarıştı. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'dan 56 okuldan 534 proje ile katılım sağlandı.

Kategorilerinde birinci olan projeye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye ise 22 bin 500 TL lik ödüller takdim edildi. Ayrıca her kategoride dereceye giren ilk üç projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği verileceği belirtildi.

Üsküdar Üniversitesinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik...

Üsküdar Üniversitesinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği "10. Bilim ve Fikir Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik...

Üsküdar Üniversitesinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği "10. Bilim ve Fikir Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü
3
Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı
5
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
7
Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL