10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu

10. Bilim ve Fikir Festivali'nde Çarpıcı Ödül Töreni

Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 10. Bilim ve Fikir Festivali'nin ödül töreni, Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'nde bulunan Emir Nebi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gençlerin Umut Dolu Projeleri

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Sülün, gençlerin dünyayı değiştirme cesaretinin umut verici olduğunu vurguladı. Sülün, "Hayal gücüyle yoğrulmuş bir fikrin, bilimle buluştuğunda dünyayı değiştirme gücüne kavuştuğunu" ifade ederek, gençlere ve onları destekleyen eğitimcilere teşekkür etti.

Projelerin Önemi ve Takım Çalışması

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, projelerin hayal kurma süreci ile başladığını belirterek, "21. yüzyılın becerisi takım çalışmasıdır" dedi. Tarhan, Türkiye'deki gençlerin heyecanını ve projelerine sahip çıkma azmini takdir etti. Ayrıca üniversite olarak geçmiş projelere patent desteği verdiklerini hatırlattı.

Ödül ve Destekler

Festivalde projeler Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji kategorilerinde yarıştı. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'dan 56 okuldan 534 proje ile katılım sağlandı.

Kategorilerinde birinci olan projeye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye ise 22 bin 500 TL lik ödüller takdim edildi. Ayrıca her kategoride dereceye giren ilk üç projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği verileceği belirtildi.

Üsküdar Üniversitesinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği "10. Bilim ve Fikir Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesinin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği "10. Bilim ve Fikir Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.