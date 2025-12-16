Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 21 düzensiz göçmen yakalandı

2 organizatör tutuklandı

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, bir araçta 21 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon kapsamında, düzensiz göçmenlerin ülkeye yurt dışından yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.

GAZİANTEP’TE 21 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI: 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI