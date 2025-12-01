Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır' — Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Vurgusu

Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır'

Kabine sonrası ana mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı ardından gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasında dış politika, ekonomi, sanayi ve güvenlik başta olmak üzere çok sayıda konunun ele alındığını belirtti. Erdoğan, toplantıda alınan kararların ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.

Bölgesel riskler ve Türkiye'nin direnci

Erdoğan, küresel sistemdeki çatırdamaların etkilerinin hissedildiği kırılgan bir dönemden geçildiğini, çevrede savaşların, çatışmaların ve ekonomik dalgalanmaların sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bu ortamda bir istikrar, huzur ve güvenlik adası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Altyapı yatırımlarının stratejik önemi

Son 23 yılda gerçekleştirilen altyapı projelerinin değerinin bugün daha iyi anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi eserlerin stratejik önemine işaret etti. Bu projelerin yapım maliyeti olarak geçmişte 50-51 milyar dolar ile hizmete alındığını, bugün aynı yatırımların inşa edilmesi halinde ihtiyaç duyulan rakamın yaklaşık 90 milyar dolara yaklaştığını aktardı.

Savunma, sağlık ve teknoloji atılımları

Erdoğan, savunma sanayii ve sağlıkta da önemli adımlar atıldığını, şehir hastanelerinin koronavirüs döneminde öneminin görüldüğünü ve insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığını hatırlattı.

Ekonomi: Büyüme ve hedefler

Erdoğan, milli geliri 238 milyar dolardan yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardıklarını ve 2028 için hedefin 1,9 trilyon dolar olduğunu açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamı olan yüzde 3,7'yi doğru yolda olmanın işareti olarak yorumladı ve Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüme trendini 21. çeyreğe taşıdığını belirtti.

'Terörsüz Türkiye' ve kardeşlik kuşağı

Terörle mücadelede tarihi başarılar elde edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, süreci taçlandırmak amacıyla yürütülen hassas yönetimi anlattı. Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede tesis edilecek 'kardeşlik kuşağı'nın kirli hesapları altüst edeceğini ve yeni bir dönemin kapılarını açacağını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin 86 milyon vatandaşıyla omuz omuza çalışarak 21'inci yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline getirme hedefini yineledi.

Dış ilişkiler ve yüksek düzeyli ziyaretler

Erdoğan, son dönemdeki çalışma programından örnekler vererek 18 Kasım HAK-İŞ 50. yıl programı, 20 Kasım Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri ve Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi anlattı. Hyundai'nin İzmit fabrikasında yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlayacağı ve Güney Kore ile savunma sanayii alanında ortak projelerin sürdüğü bilgisini paylaştı. Nükleer güç santrali müzakerelerinin de devam ettiğini belirtti.

Papa 14'üncü Leo'nun ziyareti ve dinlerarası diyalog

27 Kasım'da Papa 14'üncü Leo ile yapılan görüşmede aile kurumuna yönelik tehditler, Medeniyetler İttifakı ve Batı'daki İslam düşmanlığı gibi konuların ele alındığını söyleyen Erdoğan, farklı inanç ve kimliklerin barış içinde yaşatılmasının Türkiye'nin önemli bir özelliği olduğunu vurguladı.

Güvenlik, suçla mücadele ve emniyetin desteklenmesi

28 Kasım'da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'e kazandırılan 9 bin 200 yeni araç töreninden söz eden Erdoğan, kolluk kuvvetlerinin fedakârlıklarına gölge düşürülmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca uluslararası raporlarla kıyaslandığında Türkiye'nin belirli suçlarla mücadelede önde olduğunu savundu.

Karadeniz gerilimi ve dış politika

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olarak Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Münhasır ekonomik bölgede ticaret gemilerinin hedef alınmasının endişe verici bir tırmanma olduğunu söyledi ve taraflara uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Sanayi dönüşümü ve istihdam teşvikleri

Sanayide dönüşümün kabinenin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı, organize sanayi bölgesi sayısını 191'den 371'e, planlı sanayi alanlarını 48 bin hektardan 155 bin hektara çıkardıklarını belirtti. Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarının büyüklüğünü 350 bin hektara ulaştırma hedefi açıklandı.

Anadolu'ya teşvikler ve istihdam koruma

Erdoğan, Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını, demiryolu bağlantıları ve liman erişimleri sağlanacağını söyledi. 24 ilde kurulacak tesislerde SGK primlerinin 14 yıla kadar hükümet tarafından karşılanacağı bilgisini verdi. Ayrıca emek yoğun sektörlerde sağlanan desteklerin 2026'da genişletileceğini ve istihdamın korunacağı vurgulandı.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin hem iç hem dış politikada istikrar, altyapı yatırımları, ekonomik hedefler ve güvenlik politikaları üzerinde kararlılıkla ilerleyeceğini, Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgesel kardeşliği güçlendirecek adımlar atılacağını tekrarladı.

