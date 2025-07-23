Bilecik'te POMEM Mezunları Yemin Töreni Düzenledi

Bilecik'te POMEM Mezunları Yemin Töreni Düzenlendi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan polis adayları için anlam dolu bir yemin töreni gerçekleştirildi. 206 polis adayının ant içme ve diploma töreni, İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı.

Müdür Suat Günbey’den Teşekkür Konuşması

Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey, 31'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın gücüne güç katacak genç polislerin mezuniyet sevincini paylaştıklarını vurguladı. Günbey, "Eğitim sürecinde hedefimiz, görev bilinci yüksek, vicdan sahibi, disiplinli ve kararlı polisler yetiştirmekti" dedi.

Mezun olan öğrencilerin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, 2071 vizyonuna ve Atatürk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı polisler olarak yetiştirildiğini dile getiren Günbey, "Bu gençler artık Türk milletinin evladı, bu bayrağın muhafızlarıdır" şeklinde konuştu.

Günbey'den Polis Adaylarına Önemli Mesajlar

Polis adaylarına seslenen Günbey, "Bu üniforma, sadece bir kıyafet değil milletimizin size duyduğu güvenin sembolüdür. Her adımınızda bu sorumluluğun farkında olun. Görevinizi yaparken hakkaniyeti, merhameti ve vatan sevgisini asla unutmayın" diyerek, güvenliklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Programın Detayları

Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olanlara ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin ant içmesi ve Police Marşı'nın okunması ile devam etti. Program, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Katılımcılar

Törene; Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bursa POMEM Müdürü Orhan Başaran, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve diğer protokol üyeleri ile mezunların aileleri katılırken, bu özel gün büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi. Eğitim sürecinin ardından atamaları gerçekleştirilen 206 polisin ant içme ve diploma töreni, İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı.

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi. Eğitim sürecinin ardından atamaları gerçekleştirilen 206 polisin ant içme ve diploma töreni, İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı.