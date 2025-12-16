10. Geleneksel Beykoz Bal Festivali Beykozluları Lezzet ve Doğallıkla Buluşturdu

Beykoz’da bu yıl onuncusu düzenlenen Geleneksel Beykoz Bal Festivali, yerel üreticilerin emeğiyle hazırlanan onlarca yöresel bal çeşidini 16-17-18 Aralık tarihlerinde Beykozlularla buluşturdu. Üç gün süren etkinlik, doğal ve sağlıklı bal arayışındaki ziyaretçiler için dikkat çekici bir buluşma noktası oldu.

Açılış ve program

Festivalin açılış töreni, Beykoz Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Ziyaretçiler festival stantlarında bal üretim süreçlerini detaylıca inceleme fırsatı buldu ve yerel üreticilerin sunduğu doğal balları tatma imkanı yakaladı. Açılış programı; Beykoz Soğuksu İlköğretim Okulu öğrencilerinin sergilediği folklor gösterisi, hediye takdimi ve Beysem Müzik Akademisi konseriyle son buldu.

Yerel üretici ve destek

Etkinlikte vurgulanan rakamlar, bölgedeki arıcılığın önemini ortaya koydu: bin 616 arıcı ve 93 bin kovan ile sürdürülen üretim, Beykoz ve Şile ilçelerinin bal üretimindeki ağırlığını gösteriyor. Festival, yerel üreticilerin emeğini görünür kılarken, tüketicilere doğrudan üreticiden alma imkânı sundu.

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi paylaştı: “İstanbul’un yeşilin kalbi Beykoz’da emeğin üretimi ve bereketin sembolü olan balımızı ve arıcılarımızı onurlandırmak üzere bir aradayız. Bugün düzenlediğimiz bu festival sadece bir tanıtım değil; aynı zamanda üreticilerimizin emeğine sahip çıkmanın, yerel üretimini teşvik etmenin ve doğayla dost bir kalkınma sağlamanın da en güzel ifadesi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız kırsal kalkınmayı güçlendiren, üreticiyi merkeze alan ve sürdürülebilir tarım esasını esas alan projeleri yerelde yürüttüğümüz kıymetli çalışmalarıyla bize destek veriyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu topraklarda üretilen bal sadece bir gıda ürünü değil, doğanın saflığını, üreticimizin emeğini ve Beykoz’un marka değerini yükseltiyor. Beykoz Belediyesi olarak Bakanlığımızın arıcılık destekleme programları, kırsal kalkınma destekleri ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla uyumlu şekilde yerel üreticilerimizi desteklemeyi, arıcılığın gelişimini teşvik etmeyi ve Beykoz balını markalaşmamayı hedefliyoruz.”

Etkinliğe; Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adem Özkan Yalçın, çok sayıda yerel üretici ve Beykozlu vatandaş katıldı.

Festival, hem tüketicilere doğal ve sağlıklı ballara erişim imkânı sağladı hem de bölgesel arıcılığın ve yerel üretimin önemini bir kez daha vurguladı. Ziyaretçiler etkinlik alanında balın üretim aşamalarını gözlemleme ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma şansı elde etti.

