DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı

Konya'da kiracı M.B., alacak tartışmasında dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakladı; yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:37
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı

Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı

Emirgazi Mahallesi'nde alacak tartışması kanlı bitti

Konya'nın Karatay ilçesinde, saat 14.30'da meydana gelen olayda, dükkan sahibi E.A. ile kiracı M.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A., alacağı olan M.B.'nin iş yerine gitti. Burada yaşanan arbede sırasında şüpheli M.B., yanında bulunan bıçakla E.A.'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kiracı M.B., Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA'DA KİRACI İLE DÜKKAN SAHİBİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA DÜKKAN SAHİBİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI....

KONYA'DA KİRACI İLE DÜKKAN SAHİBİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA DÜKKAN SAHİBİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI. ŞÜPHELİ KİRACI İSE POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.

KONYA'DA KİRACI İLE DÜKKAN SAHİBİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA DÜKKAN SAHİBİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI....

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi