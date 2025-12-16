Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı

Emirgazi Mahallesi'nde alacak tartışması kanlı bitti

Konya'nın Karatay ilçesinde, saat 14.30'da meydana gelen olayda, dükkan sahibi E.A. ile kiracı M.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A., alacağı olan M.B.'nin iş yerine gitti. Burada yaşanan arbede sırasında şüpheli M.B., yanında bulunan bıçakla E.A.'yı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kiracı M.B., Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

