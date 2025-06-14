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107 Yıl Önceki Kaya Tırmanışı Erzurum'da Yeniden Canlandırıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde 107 yıl önceki kaya tırmanışı, tarihi bir etkinlikle yeniden gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 19:45
107 Yıl Önceki Kaya Tırmanışı Erzurum'da Yeniden Canlandırıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay tarafından gerçekleştirilen kaya tırmanışı, yeniden canlandırıldı.

Osmanlı döneminde Türk askerlerine dağcılık ve kayak eğitimi veren Avusturyalı Von Huepka, "Şarkın İsviçre'si Tortum" olarak adlandırdığı ilçeye gelerek, yaklaşık bir asır önce Türk askerleriyle dağcılık etkinliğinde bulunmuştu.

Bu tarihi olayı anmak üzere, dönemin asteğmeni Arif Hikmet Koyunoğlu'nun 1918 yılında yaptığı hatıralardan ilham alan öğretmen ve öğrenciler, 107 yıl sonra aynı noktadan tırmanışa geçti.

Etkinlik, Tortum Kaymakamlığı ve belediyesinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Osmanlı dönemi askeri kıyafetleri giyen katılımcılar, dağa yaya olarak yürüyüş yaptıktan sonra düzeneklerle 107 yıl önce çıkılan dağa tırmandı.

Etkinliğe katılan Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi dağcılık sporcuları ve Reşit Karabacak Spor Lisesi öğretmenleri öğrencileri, dağın zirvesine çıkarak Türk bayrağını açtı.

Reşit Karabacak Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve proje koordinatörü Fatih Özbayrak, yaptığı konuşmada, "Tortum ilçemizde Türkiye'deki ilk dağcılık faaliyetini konu alan bu tarihi canlandırmayı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Erzurum'un kurtuluşunda önemli rol oynayan dağ ve kayakçı müfrezemizin kahramanlarına da tanıklık ediyoruz. Tortum, coğrafyasıyla bölgenin parlayan bir turizm merkezi olmaya adaydır," dedi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ise etkinliğin her yıl devam edeceğini ifade ederek, "Türkiye'deki ilk dağcılık faaliyeti Tortum'da yapılmış. Bu tırmanışın ilkini bugün yeniden gerçekleştirdik. Gelecek yıllarda bunu festival havasında sürdüreceğiz, Tortum'un tanıtımına ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz," diye konuştu.

Tırmanış etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de katıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay...

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay tarafından eğitim niteliğinde yaptırılan kaya tırmanışı yeniden canlandırıldı. Etkinlikte, Osmanlı dönemi askeri kıyafeti giyip o dönem tırmanışın yapıldığı dağa gelenler, yaya olarak bir süre yürüdükten sonra kurdukları düzeneklerle 107 yıl önce çıkılan dağa tırmanış gerçekleştirdi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay...

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 107 yıl önce dağcılık ve kayak eğitmeni olan Avusturyalı bir subay tarafından eğitim niteliğinde yaptırılan kaya tırmanışı yeniden canlandırıldı. Etkinlikte, Osmanlı dönemi askeri kıyafeti giyip o dönem tırmanışın yapıldığı dağa gelenler, yaya olarak bir süre yürüdükten sonra kurdukları düzeneklerle 107 yıl önce çıkılan dağa tırmanış gerçekleştirdi.

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