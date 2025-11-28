1071 Malazgirt Caddesi, Akdağmadeni’de Yenilenip Hizmete Açıldı

1071 Malazgirt Caddesi, Akdağmadeni’de yenilendi

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede yürütülen kapsamlı dönüşüm çalışmalarının yeni bir örneği olan 1071 Malazgirt Caddesi, modern görünümü ve güçlendirilmiş altyapısıyla yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Çalışma kapsamı ve yapılanlar

Zorlu ve meşakkatli bir çalışma sürecinin ardından cadde de altyapıda ve üstyapıda kapsamlı bir yenilenme gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, altyapıdan üstyapıya birçok farklı alanda yoğun çalışma yürüttü.

Başlıca yapılan işler arasında yıpranmış ve çökme tehlikesi bulunan köprünün yenilenmesi, elektrik hatlarının yer altına alınması, sokak aydınlatma sistemleri, içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı yapımı, kaldırımların yenilenmesi, çevre düzenleme, fiber optik internet altyapısı ve yer altı çöp konteyner sistemleri sayılıyor. Son olarak sıcak asfalt çalışması tamamlanarak cadde modern bir görünüme kavuşturuldu.

Başkan Yalçın'ın açıklaması

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, çalışmaların tamamlandığını belirterek şunları söyledi: "Akdağmadeni’nde bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda olduğu gibi, 1071 Malazgirt Caddesi’nde de sadece üstyapıda görünen düzenlemelerle yetinmedik; gözle görülmeyen ancak en büyük yatırım olan altyapıda da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Cadde altından geçen yıpranmış ve çökme tehlikesi bulunan köprüyü yeniledik. Görüntü kirliliği ve güvenlik riski oluşturan elektrik hatlarını yer altına alarak düzenli bir cadde oluşturduk. Ayrıca sokak aydınlatma sistemleri, içme suyu hattı çalışmaları, kanalizasyon hattı yapımı, kaldırımların yenilenmesi ve çevre düzenleme çalışmaları, fiber optik internet alt yapısı yapımı, yer altı çöp konteyner sistemleri gibi ciddi alt yapı yatırımlarını bölgeye kazandırdık. Son olarak sıcak asfalt çalışmamızı tamamlayıp caddemizi modern bir görünüme kavuşturduk."

Yalçın, yapılan çalışmalarla ilgili olarak: "Yenilenen köprüden, elektrik hatlarının yer altına alınmasına, fiber optik internet altyapısından kanalizasyon, içme suyu ve aydınlatma sistemlerine kadar her detayı ilçemize uzun yıllar hizmet edecek şekilde planladık. Bugün itibariyle caddemizde yoğun çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yaklaşık 2 aylık çalışma sürecinde bizlere sabır ve anlayış gösteren cadde esnafımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte emek veren tüm belediye personelimize ve koordineli bir şekilde çalıştığımız diğer kurumlara da ayrıca teşekkür ederim. Akdağmadeni’nin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

