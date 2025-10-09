11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Türkiye'nin adalet sisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralaması beklenen 11. Yargı Paketi, milyonların özellikle hükümlü ve yakınlarının gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları yakından izlenirken, kamuoyunda en çok sorulan sorular genel af var mı ve paket Meclis'e ne zaman gelecek başlıkları oldu.

11. Yargı Paketi Ne Zaman Görüşülecek?

TBMM'nin açılmasıyla yasama faaliyetleri hız kazanırken, 11. Yargı Paketi süreci resmen işlemeye başladı. Paketin henüz Meclis Başkanlığı'na sunulmamış olmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde ilgili adalet komisyonuna sevk edilmesi bekleniyor. Komisyonda maddeler üzerinde yapılacak detaylı müzakerelerin ardından paket, Genel Kurul gündemine gelerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Hükümetin paketi öncelikli gündem maddeleri arasında gördüğü ve yasalaşma sürecini hızlandırmak istediği kulis bilgileri arasında yer alıyor.

11. Yargı Paketinde Genel Af Var Mı

Kamuoyunda en büyük beklentiyi oluşturan genel af konusunda yetkili ağızlardan net bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un daha önceki açıklamalarına paralel olarak, hazırlanan 11. Yargı Paketi taslağında genel bir af düzenlemesi yer almıyor.

Hükümlü ve yakınlarının umutla beklediği bu konuda, paketin mevcut içeriğinde herhangi bir ceza indirimi veya af benzeri madde bulunmuyor. Yetkililer, paketin odak noktasının af değil, suçla mücadelede etkinliği artırmak ve toplumsal düzeni korumaya yönelik tedbirler olduğunu vurguluyor.

Toplumsal Huzuru Hedef Alan Yeni Düzenlemeler

Genel af içermese de paket; özellikle toplumda infial yaratan suç türlerine karşı caydırıcılığı artırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyor. Pakette öne çıkan maddeler şunlar:

Siber Suçlara Ağır Darbe: İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı sanal bahis ve kumar gibi suçların cezaları önemli ölçüde artırılacak.

Magandalara Geçit Yok: Düğün, asker uğurlaması gibi kutlamalarda havaya ateş açma eylemi artık bağımsız bir suç olarak tanımlanacak.

Trafik Terörüne Son: Şehirlerarası veya şehir içindeki trafik tehlikesi yaratma, araçların önünü kesme ve "yol kesme" olarak bilinen eylemler ayrı bir suç başlığı altında toplanarak ağır şekilde cezalandırılacak.

Çocuk Adalet Sisteminde Yeni Yaklaşım: Çocukların işlediği suçlarda uygulanan ceza indirim sistemi yeniden düzenleniyor. Yeni sistemde, çocuğun yaşı büyüdükçe indirim oranı azalacak; ağır suçlarda cezai sorumluluk artırılarak gençlerin suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

En Son Genel AF Ne Zaman Çıktı

Türkiye'de çıkarılan en son genel af 1974 yılında gerçekleşti. 1974 affı, Bülent Ecevit hükümeti tarafından çıkarılan dönemin en kapsamlı düzenlemelerinden biriydi.

Genel af niteliğinde olmamakla birlikte, kamuoyunda af olarak anılan ve çok sayıda hükümlünün serbest kalmasını sağlayan Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası (Rahşan Affı) ise 22 Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Son yıllarda ise gündeme gelen düzenlemeler daha çok infaz düzenlemesi veya denetimli serbestlik sürelerinin artırılmasına yönelik uygulamalar oldu.

11. Yargı Paketi'nin içeriği ve takvimiyle ilgili gelişmeler, komisyon çalışmaları ve Genel Kurul süreci ilerledikçe netleşecek; kamuoyu ve ilgili kesimler tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.