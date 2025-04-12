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12 Punto 2025 Finalistleri Belirlendi: Türk Sineması Yeni Projelerle Büyüyor

12 Punto 2025 etkinliğinde, uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan projeler açıklandı. Sinema dünyası yenilikçi fikirlerle dolu.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:50
12 Punto 2025 Finalistleri Belirlendi: Türk Sineması Yeni Projelerle Büyüyor

12 Punto 2025'in Finalistleri Açıklandı

TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2025'te uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi. Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek, etkinlikte yarışacak uzun metrajlı projeleri seçti. Finalist projeler www.trt12punto.com adresinde yayınlandı.

110 Film Başvurdu, 90 Senaryo İncelendi

Bu yıl 110 uzun metrajlı film proje başvurusu yapılan 12 Punto 2025’te, teknik kontroller neticesinde 90 senaryo, yönetmen Derviş Zaim başkanlığındaki ön jüri tarafından değerlendirildi. Feriye'deki değerlendirme toplantısının ardından Zaim, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kimseye haksızlık etmek istemediğimiz için elimizden geldiğince ince eleyip, sık dokuyarak değerlendirmeye gayret ettik. Zor tarafı bütün projeleri okumak, zevkli tarafı ise arkadaşların düşüncelerini dinleyerek değerlendirmeye çalışmaktı."

Türk Sinemasında Farklı Yönelimler

Zaim, projelere bakıldığında sinema alanında hikayelerde çok farklı yönelimler olduğuna dikkat çekerek, "Deneysele giden yeni sinemacılar var, onları takdir ediyorum. Yenilik peşinde koşan yönetmenler beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı. Bu yıl 12 Punto'ya katılan projelerin çoğunluğunun drama türünde olduğunu belirten yönetmen Maryna Er Gorbach, "Kadın temalarını ve kadın yönetmenleri desteklemek isterim. Bu konuda Türkiye'de çok büyük bir ihtiyaç var." dedi.

Ödüller ve Kapanış Töreni

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek. Ödül kazanan projeler, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek 12 Punto 2025 kapanış ve ödül töreninde açıklanacak. Finalist projelerin sahipleri, 13-20 Temmuz arasında düzenlenecek etkinlikte dünyanın önemli senaryo danışmanları ile buluşacak.

Finalist Projeler ve Kısa Film Ödülleri

Bu yıl 12 Punto 2025'in uzun metrajlı film finalist projeleri arasında "Danalar ve İnsanlar", "Hucurat", "İkinci Uzun Metraj Film Projesi", "İnsan İnsan", "Kaza", "Kiralık", "Parlaktan Daha Parlak Bir Söz", "Postacı", "Tüm Yorgun Atlar", "Varsayım", "Yeşil Yapraklı Kırmızı Domates" ve "Yüzleşme" yer almaktadır. Ayrıca, TRT Kısa Film Yapım Ödülü'nü kazanan projeler ise "Dondurma", "Fillerin Uykusu", "Kıyamet Adam", "Sığınak", "Süpermen Bozkıra Düştü" ve "Taş Bebek" olarak belirlenmiştir.

TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto...

TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2025'te uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi. Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek, etkinlikte yarışacak uzun metrajlı projeleri seçti.

TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto...

TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2025'te uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi. Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek, etkinlikte yarışacak uzun metrajlı projeleri seçti.

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