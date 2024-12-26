122 Yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlı Dönemindeki Güvenli Yaşamı Anlatıyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde yaşayan Emşe Aslan, 122 yaşında ve Osmanlı döneminin anılarını hasretle yad ediyor. Oğlu ile birlikte yaşayan Aslan, Osmanlı'nın son dönemlerine ve Irak'ın İngilizler tarafından işgaline tanıklık ettiğini anlatıyor. 1 Temmuz 1902'de Türkmenlerden oluşan Telafer’de dünyaya gelen Aslan, sağlık durumu ve hafızası ile dikkat çekiyor.

Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olan dönemi özlemle anan Aslan, özellikle İngilizlerin Musul’a girdikleri anı dün gibi hatırladığını belirtiyor. Aslan, ''Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık bir şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik'' diyerek o günlerin korkusunu paylaşıyor.

Aslan, İngilizlerin Telafer'i işgal ettikten sonra bir iki gün içinde Musul kent merkezine doğru ilerlediklerini aktardı. İngiliz işgali döneminde zor günler ve kıtlık yaşadıklarını ifade eden Aslan, ''Askerlerin yanlarında erzak ve silah taşıdıklarını gördük'' diyerek bu dönemde yaşadıkları sıkıntıları vurguladı.

Osmanlı dönemindeki çocukluğu ve gençliğinin güzel geçtiğini dile getiren Aslan, o dönemde memlekette hiçbir sorun olmadığını belirterek, ''Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı ve güzel bir sosyal hayatımız vardı'' dedi. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemi de iyi hatırladığını söyleyen Aslan, savaş başladığında yakın akrabalarının seferberliğe katıldığını kaydetti.

İngiliz işgalinden yaklaşık iki yıl sonra Telafer'de Türkmenler tarafından başlatılan Kaça Kaç Ayaklanması'nı da hatırlayan Aslan, tüm Telaferlilerin tek yumruk olup işgale karşı ayaklandığını dile getirdi. O dönemde yaşadıkları büyük zorlukları ve kıtlığı da anlatan Aslan, aylarca yalnızca ekmek ve hurma hoşafı tükettiklerini söyledi.

Aslan ayrıca Telafer’in eski düğün geleneklerine dair de anılar paylaştı. Eskiden düğünlerin çok güzel olduğunu dile getiren Aslan, damadın kızı evinden almak için atla geldiğini ve gelinle birlikte davul zurna eşliğinde evine döndüğünü belirtti. Kendisinin de o geleneklere uygun bir şekilde evlendiğini ve düğününün 3 gün 3 gece sürdüğünü anlattı.