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13 Yıl Sonra Ailesine Kavuşacak Suriyeli: Nazmi Hamuş'un Hikayesi

Suriye'den 13 yıl önce ayrılan Nazmi Hamuş, ailesiyle yeniden buluşacağı için büyük bir heyecan yaşıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:18
13 Yıl Sonra Ailesine Kavuşacak Suriyeli: Nazmi Hamuş'un Hikayesi

13 Yıl Sonra Ailesine Kavuşacak Suriyeli: Nazmi Hamuş’un Duygusal Yolculuğu

Suriyeli Nazmi Hamuş'un Heyecan Dolu Dönüşü

Esed rejiminin devrilmesinin ardından 13 yıl önce ayrıldığı topraklarına dönecek olan Nazmi Hamuş, ailesi ile tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Hamuş, Suriye’ye gitmek için bilet alması ile ilgili, “Gerçekten bu benim için bir rüya. Galiba annem babam için de öyle olacak,” diyerek hislerini dile getirdi.

Hayatının Zorlu Yolculuğu

Hamoş, Halep’ten Hollanda’ya uzanan karmaşık hikayesini paylaşarak, “Savaş Halep'e sıçrayınca 2011'de Gaziantep'e geçtik. Ailem Afrin'de kaldı” dedi. Sonrasında İstanbul’a geçen Hamuş, Yunan adalarına kaçış sürecini de anlatarak, “Botun motoru bozuldu, yaklaşık 1,5 saat orada kaldık” ifadelerini kullandı.

Zor Günlerin Ardından Yeni Bir Hayat

Aldıkları zor şartlarda ilerleyen kaçışının ardından Hamuş, “Yunan askerleri bizi gemiye alır almaz bize vurmaya ve küfür etmeye başladılar,” diyerek o günleri unutamadığını belirtti. Sonuç olarak Hollanda'ya sığınak buldu ve burada yeni bir hayata adım attı.

Suriye'ye Dönüş Hayali

13 yıl aradan sonra ailesini görmek için tekrar yola çıkan Hamuş, “Bu gelişimde ya ölürüm ya da ailemi görüp rahatlarım,” sözleriyle ailesine duyduğu özlemi vurguladı. Uçakta tanıştığı bir Türk'ten Suriye'ye nasıl gideceğini öğrendiğini ifade eden Hamuş, “Suriye'ye nasıl gideceğimi bilmiyordum ki Ömer ile karşılaştım,” dedi.

Ailesiyle Kavuşma Anı

Bir dönem kaygı duyduğu için ailesine gidemeyen Hamuş, şimdi düşündüğü tek şeyin, kapıyı açıp annesi ve babasıyla kucaklaşmak olduğunu belirtti. “Kapıyı açıp annemi babamı görüp onlara sarılmak istiyorum,” diyerek hissettiklerini dile getirdi.

Baas Rejiminin Çöküşü ve Geçici Yönetim

Suriye, 27 Kasım'da rejim karşıtlarının artan eylemleriyle sarsıldı. 8 Aralık'ta ise, Beşşar Esed'in Rusya’ya sığınması ile Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Suriye’de geçici yönetim kurularak, Mohammed el-Beşir başbakan olarak görevlendirildi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyetlerine başladı. Rejim karşıtı operasyonlar da devam etmekte, bölgedeki durum giderek daha da karmaşık hale gelmektedir.

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