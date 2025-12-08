Melikgazi'de KÜRE Atölyesi: Türkiye'nin Yerli Dijital Ansiklopedisine Genç Katkısı

Melikgazi'de KÜRE Madde Yazım Atölyesi gençleri dijital ansiklopediye hazırladı

Türkiye’nin dijital hafızasını gençlerin bilimsel katkılarıyla güçlendirmeyi hedefleyen KÜRE Madde Yazım Atölyesi, Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atölye detayları ve amaç

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen atölyede katılımcılara "KÜRE nedir, araştırma nasıl yapılır, madde nasıl yazılır" gibi konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programın hedefi, KÜRE ansiklopedinin farklı illerde düzenlenen atölyeler aracılığıyla bilgi üretimine katılımını yaygınlaştırmak ve içeriğini zenginleştirmek olarak açıklandı.

Başkan Palancıoğlu'nun değerlendirmesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, atölyeye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Melikgazi’de gençlerimizin gelişmesi ve donanımlı olması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda onlara önemli bir atölye hazırladık. Türkiye’nin dijital hafızasını gençlerin katkısıyla güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir program olan KÜRE Projesi eğitimlerinde katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere katılarak dijital ansiklopedi yazım süreçlerini etkin şekilde deneyimledi. KÜRE, tamamen yerli ve yapay zekâ destekli bir dijital ansiklopedi. Şimdi hepimiz vikipedi’yi kullanıyoruz. Burada yazılan her bilginin de doğru olmadığını biliyoruz. Bunun milli versiyonunu, daha gelişmişini, akademik altyapısını Küme Vakfı yapacak. Bugün sizlerde bunun eğitimini aldınız. Gençlere çok güveniyor ve gençlerimizi çok seviyoruz. KÜRE Ansiklopedi, açık kaynaklı, müellifi belli ve denetlenebilir içerikler sunan dijital bilgi platformudur. KÜRE, Türkçe dijital içerik üretimini hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, zamanla daha fazla içerik ve yazarla inşallah daha da genişleyecek. Melikgazi’mize gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, dijital bilgi üretiminin geleceğine katkı sunan gençlerimizle, yerli ansiklopediyi şekillendirmek için gayet güzel oldu. Atölye, gençlerin yalnızca bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda doğrulanabilir bilgi üreticisi olarak dijital alanda aktif rol üstlenmesine imkan tanıdı. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak buna katkı olduğumuz için mutlu olduk, gurur duyduk. Eğitim veren değerli ekibe ve katılan tüm gençlerimize teşekkür ederim"

KÜRE ekibinin sunumu

İl dışından gelen KÜRE ekibi, projeyi ve platformun teknik özelliklerini katılımcılara şöyle aktardı:

"Küre Türkiye’nin bilgisini topluyor ve ilişkilendiriyor. Burada Türkiye’nin bilgisini derleyip hakikate ulaşma derdindeyiz. Dijital altyapı birkaç şirketin elinde. Türkiye çok önemli bir ülke. Dünyaya söyleyecek çok sözü olan bir ülke. Bu sistem hep birlikte bir anlam yürütmemizi ve birbirimizi zenginleştirmemizi sağlıyor. Açık kaynaklı bir platform. KÜRE ansiklopedi ile bilgiye sadece hızlı erişmiyor aynı zamanda kullanıcıların bu bilgiye katkı sunmalarını da teşvik ediyoruz. Vikipedi’de anonim katkılar var, KÜRE de ise yalnızca gerçek kişiler içerik üretebiliyor. Oluşturulan içeriği kimin yazdığı belli oluyor. Evrensel bilginin izindeyiz. Açık kaynaklı ve güvenilir bir ansiklopedi bu. Bizi diğerlerinden ayıran şeylerden birisi yapay zeka destekli olması. Dolayısıyla teknolojiden istifade eden bir sistem bu. İkincisi bu sistemin müellifinin belli ve doğrulanabilir olması. Sorgulanabilir ve güncel bir platform. Çok dilli bir yapımız var. KÜRE’ye 60’tan fazla kategoride katkıda bulunabiliyorsunuz. 3 ana içerik türümüz var. Biyografi, sözlük ve ansiklopedi maddeleri. KÜRE’de her bir madde yazıcısı okuyucu için derinlemesine bir tarama yapar. Farklı birçok kaynak taranır. KÜRE’de yazılı olan madde sayısı toplam 50 bin içerikten oluşuyor. Bunu yalnızca gönüllülerimizin desteği ile 1 yılda yaptık."

Etkinlik, gençlerin dijital içerik üretimine dahil edilmesi ve yerli, denetlenebilir bir bilgi platformunun inşasına katkı sağlanması açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL HAFIZASINI GENÇLERİN BİLİMSEL KATKILARIYLA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN BÜYÜK BİR PROGRAM OLAN KÜRE MADDE YAZIM ATÖLYESİ, MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GENÇLERİN YOĞUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.