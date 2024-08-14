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14 Ağustos 2024 Gündemi

Bugün Türkiye'nin ekonomik verileri açıklanacak, uluslararası diplomasi hareketliliği ve spor etkinlikleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:00
14 Ağustos 2024 Gündemi

14 Ağustos 2024 Gündemi

EKONOMİ DÜNYASI

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin iç göç istatistikleri ile haziran ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim anbean takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR ETKİNLİKLERİ

1- UEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ve Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'da karşı karşıya gelecek. (Varşova/22.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Okay Yokuşlu, Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavililer son çalışmasını burada yapacak. (Viyana/18.30/19.00)

3- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını ağırlayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Turuncu-lacivertli ekip son idmanını kendi tesislerinde yapacak. (İstanbul/18.00/19.00)

4- Iberia Tiflis teknik direktörü Levan Korgalidze ile bir oyuncusu, RAMS Başakşehir maçı öncesinde aynı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son antrenmanını da burada gerçekleştirecek. (İstanbul/18.30/19.15)

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