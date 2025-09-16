14 Bin Yıllık Tütsüleme: Vietnam'da İnsan Mumyalamanın En Eski Örneği Keşfedildi

Vietnam'da bulunan 14 bin yıllık tütsüleme izleri, insan mumyalamanın bilinen en eski örneğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:38
Keşif ve önemi

Yeni araştırma, insan cesedini tütsüleme yöntemiyle mumyalamanın bilinen en eski örneğinin yaklaşık 14 bin yıl öncesine dayandığını ve bunun Kuzey Vietnam kaynaklı bir kemikte görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmanın kaynakları

Çalışma, PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırılarak CNN tarafından aktarıldı. Araştırmada, Güney Çin ve Güneydoğu Asya'daki buluntular incelendi ve ölüleri tütsüleme geleneğinin bu bölgedeki tarihsel derinliği vurgulandı.

Bulgular ve yöntem

Araştırma kapsamında 9 farklı bölgeden alınan kemik örneklerinde tütsüleme izleri tespit edildi. En eski örnek, Kuzey Vietnam'dan çıkan ve üzerinde yanma belirtileri görülen bir kol kemiğine ait. Diğer benzer örneklerin çoğu ise 12 bin ila 4 bin yıl öncesine tarihlenen mezarlardan elde edildi.

Çalışmada tanımlanan uygulamada insanlar, düşük sıcaklıktaki bir ateşin dumanı üzerinde çömelir şekilde bırakılarak cesetler kurutuluyor; daha sonra mumyalanmış beden mezar yerine taşınıyordu. Araştırma ayrıca tütsüleme geleneğinin Papua Yeni Gine'de hâlâ kullanılan bir teknik olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacı görüşü

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden kıdemli araştırma görevlisi ve makalenin başyazarı Dr. Hsiao-chun Hung, CNN'e yaptığı açıklamada çalışmanın Güney Çin ve Güneydoğu Asya'daki Neolitik öncesi kültürlerde teknik, gelenek, kültür ve inançlar arasında benzersiz bir etkileşimi ortaya koyduğunu belirtti. Hung, bu uygulamanın geniş bir coğrafyada ve şaşırtıcı bir zaman diliminde devam ettiğini vurgulayarak tütsüleme yönteminin "sadece derin bir sevgi ve manevi bağlılıkla sürdürülebildiğini" ifade etti.

Tarihi bağlam

Daha önce bilinen en eski mumyalama örnekleri arasında Kuzey Şili'deki yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen Chinchorro kültürü ve Antik Mısır'daki yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesi uygulamalar yer alıyordu. Yeni bulgu, tütsüleme geleneğinin çok daha eski ve geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor.

Buluntunun ayrıntıları ve bölgedeki benzer uygulamaların kapsamı, Neolitik dönemin öncesine ait ritüel ve uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

