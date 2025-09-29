14 Kongre Üyesi Trump Yönetimine: Küresel Sumud Filosu Korunmalı

Mektubun içeriği ve çağrı

Demokrat Rashida Tlaib'in de aralarında bulunduğu 14 Kongre üyesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun korunması çağrısında bulundu.

Tlaib, bu çağrıyı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı belgede şu ifadeleri kullandı: "Küresel Sumud Filosu, İsrail hükümeti tarafından ölene kadar aç bırakılan Filistinlilere yardım ulaştırmak için Gazze'ye gidiyor. Tamamen korunmalılar. Trump yönetimine, (filonun) güvenli geçişi ve abluka ile soykırımın sona erdirilmesi çağrısıyla bu mektuba öncülük ediyorum."

Mektupta, Kongre'nin haziranda gönderdiği ve İsrail ordusunun müdahale ettiği "Madleen" gemisini koruma çağrısı yapılan mektuba Trump yönetiminin yanıtsız kaldığına dikkat çekildi. Ayrıca Temmuzda İsrail tarafından el konulan "Hanzala" gemisindeki ABD vatandaşlarına da koruma sağlanmadığı vurgulandı.

"Hukuk açık ve net. Küresel Sumud Filosu'na ya da sivil mürettebatına herhangi bir saldırı, uluslararası hukukun açık ve bariz ihlalidir." ifadesi mektupta öne çıkarıldı.

Mektupta ayrıca ABD'nin vatandaşlarını "yabancı saldırılardan koruma zorunluluğu" bulunduğu belirtilerek, "Filoya yönelik daha fazla düşmancıl eylemleri caydırmanız ve insani misyonun başarıyla tamamlanmasını sağlamanız için size çağrıda bulunuyoruz." denildi.

Mektupta, İsrail'in "zalim ablukasının ve Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırımın kökündeki sorunun ele alınması" çağrısında bulunulurken, Trump yönetiminin ablukayı sonlandırmak için "geniş etkisini kullanmadığı" ifade edildi.

Kongre üyeleri, filonun birkaç gün içinde Gazze'ye varacağına ancak İsrail'in şiddet uygulama riskinin sürdüğüne işaret ederek, filonun güvenli geçişinin sağlanması için "elden gelen her şeyin yapılması" gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu ve Sumud kavramı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Tlaib'in yanı sıra mektubu imzalayan Kongre üyeleri şunlar: Nydia Velazquez, Chuy Garcia, Delia Ramirez, Summer Lee, Al Green, Ayanna Presley, Lateefah Simon, Alexandria Ocasio-Cortez, Pamila Jayapal, Mark Pocan, Becca Balint, Maxine Dexter, Greg Casar.