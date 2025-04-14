14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bugün, 14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, Türkiye'nin bazı illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda okulda tatil kararı alındı. Sıkça sorulan 'Ankara okullar tatil mi?' sorusu yanıtsız kalmazken, tatil olan illerin listesi de merak ediliyor.

Nisan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, etkili olan kar yağışı çeşitli olumsuzluklara yol açmaya devam ediyor. Bu duruma bağlı olarak, bazı şehirlerde okullara tatil kararı verildi. Cuma günü Ankara'da duyurulan kar tatilinin ardından, 14 Nisan 2025'te tatil ilan edilen okulların yerleri araştırma konusu oldu.

14 Nisan 2025 Kar Tatili Olan İller

Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları, valilikleri harekete geçirdi. Gelen peş peşe son dakika açıklamalarında, Bartın ve Karabük illerinde de okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Öğrenci ve veliler için önemli olan bu bilgilere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Karabük'teki kar yağışı nedeniyle, Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde 14 Nisan Pazartesi günü tüm kademelerde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Bartın Ulus Kaymakamlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında ise, ilçede beklenen yoğun kar yağışının ve buzlanmanın ulaşımda aksama yaratabileceği öngörülerek, 14 Nisan Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği ifade edildi.

Benzer şekilde, Kastamonu'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurulara göre, Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitim durduruldu. Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 14 Nisan'da ara verileceği belirtildi.

Valiliklerden Kar Yağışı Uyarısı

Valilikler ve kaymakamlıklar, bu tatil açıklamalarının yanı sıra olumsuz hava koşullarına karşı hayati uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde buzlanma ve ulaşım aksaklıkları yaşanabileceğine dikkat çekilirken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak ve araç kullananların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Ankara 14 Nisan 2025 Okullar Tatil Mi?

Kar yağışının etkisinde kalan iller ile ilgili olarak valiliklerden açıklamalar gelirken, henüz Ankara Valiliği'nden herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı.

Muş'ta Okullar Tatil Mi?

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle buzlanma riski sebebiyle, 14 Nisan 2025'te resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personel 1 gün idari izinli sayılacak.