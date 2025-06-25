14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Ankara'da Yapıldı

14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl, 112 farklı ülkeden 2 bin 596 uluslararası öğrenci mezun oldu.

Tören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, çok sayıda büyükelçi, öğrenciler ve onların aileleri katıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 2011 yılından bu yana, Türkiye Bursları aracılığıyla dünyadan gelen uluslararası öğrencileri Türkiye'de ağırladıklarını belirtti. Eren, bu çalışmaların Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve “Daha adil bir dünya mümkün” anlayışını yaymak amacıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Eren, günümüzde uluslararası öğrenci hareketliliğinin, dünyanın en büyük küresel eğitim faaliyetlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Son 10 yılda uluslararası öğrenci sayımızı önemli ölçüde artırarak bugün ilk 7 ülke arasına girdik.”

Mevcut durumda 350 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilerden yaklaşık 15 bininin Türkiye Bursları ile ülkemize geldiğini anlatan Eren, “Güney Amerika’dan Haiti’ye, Bosna-Hersek’ten Endonezya’ya kadar dünyanın dört bir yanından öğrencilerimiz var.” şeklinde konuştu.

Eren, öğrencilere çeşitli etkinliklerle destek verdiklerini ve 2018'den bu yana binlerce öğrenciye burs imkanı sunduklarını ifade etti. Son 7 yılda, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 17 şehirde 903 akademik program düzenlendiğini ve bu programlara binlerce öğrencinin katıldığını da dile getirdi.

Konuşmasında, Türk halkı ile öğrenciler arasında kurulan kardeşlik bağını vurgulayan Eren, “21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, bireylere, ailelere ve topluma yönelik küresel tehditlerle karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı. Eren, öğrencilerin ülkelerinde Türkiye’nin gönüllü elçileri olarak görev yapacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Törende, Türkiye Bursları'nın sadece eğitim fırsatı değil, aynı zamanda bir hayat yolculuğu olduğunu söyleyen Eren, “Dünya beşten büyüktür” ilkesine inanan bireylere ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Bu yıl, 2 bin 596 uluslararası öğrenci mezun olurken, törene katılım sağlayan yaklaşık 900 öğrenci bir araya geldi. Mezuniyet sonrası kep atma töreninin ardından, öğrenciler hatıra fotoğrafları çektirdi.

''Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), YTB Başkanı Abdullah Eren (sağda), Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı (solda) ile birçok ülkenin Ankara'daki mukim büyükelçisi, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

''Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), YTB Başkanı Abdullah Eren (sağda), Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı (solda) ile birçok ülkenin Ankara'daki mukim büyükelçisi, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.