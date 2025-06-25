DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Ankara'da Yapıldı

Ankara'da düzenlenen 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde 112 ülkeden 2.596 öğrenci mezun oldu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:57
14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Ankara'da Yapıldı

14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yıl, 112 farklı ülkeden 2 bin 596 uluslararası öğrenci mezun oldu.

Tören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, çok sayıda büyükelçi, öğrenciler ve onların aileleri katıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 2011 yılından bu yana, Türkiye Bursları aracılığıyla dünyadan gelen uluslararası öğrencileri Türkiye'de ağırladıklarını belirtti. Eren, bu çalışmaların Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve “Daha adil bir dünya mümkün” anlayışını yaymak amacıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Eren, günümüzde uluslararası öğrenci hareketliliğinin, dünyanın en büyük küresel eğitim faaliyetlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Son 10 yılda uluslararası öğrenci sayımızı önemli ölçüde artırarak bugün ilk 7 ülke arasına girdik.”

Mevcut durumda 350 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilerden yaklaşık 15 bininin Türkiye Bursları ile ülkemize geldiğini anlatan Eren, “Güney Amerika’dan Haiti’ye, Bosna-Hersek’ten Endonezya’ya kadar dünyanın dört bir yanından öğrencilerimiz var.” şeklinde konuştu.

Eren, öğrencilere çeşitli etkinliklerle destek verdiklerini ve 2018'den bu yana binlerce öğrenciye burs imkanı sunduklarını ifade etti. Son 7 yılda, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 17 şehirde 903 akademik program düzenlendiğini ve bu programlara binlerce öğrencinin katıldığını da dile getirdi.

Konuşmasında, Türk halkı ile öğrenciler arasında kurulan kardeşlik bağını vurgulayan Eren, “21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, bireylere, ailelere ve topluma yönelik küresel tehditlerle karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı. Eren, öğrencilerin ülkelerinde Türkiye’nin gönüllü elçileri olarak görev yapacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.

Törende, Türkiye Bursları'nın sadece eğitim fırsatı değil, aynı zamanda bir hayat yolculuğu olduğunu söyleyen Eren, “Dünya beşten büyüktür” ilkesine inanan bireylere ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Bu yıl, 2 bin 596 uluslararası öğrenci mezun olurken, törene katılım sağlayan yaklaşık 900 öğrenci bir araya geldi. Mezuniyet sonrası kep atma töreninin ardından, öğrenciler hatıra fotoğrafları çektirdi.

''Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören...

''Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), YTB Başkanı Abdullah Eren (sağda), Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı (solda) ile birçok ülkenin Ankara'daki mukim büyükelçisi, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

''Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören...

''Türkiye Bursları" kapsamında dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 14. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), YTB Başkanı Abdullah Eren (sağda), Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı (solda) ile birçok ülkenin Ankara'daki mukim büyükelçisi, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor