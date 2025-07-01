DOLAR
39,82 -0,02%
EURO
46,92 0,09%
ALTIN
4.273,98 -1,06%
BITCOIN
4.217.415,46 1,54%

14 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir Tire'de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki Mehmet Ç. hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:27
14 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir Tire'de Trajik Motosiklet Kazası

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 14 yaşındaki Mehmet Ç. motosikletinin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Yeğenli köyü yakınlarında gerçekleşti. Mehmet Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, G.U. yönetimindeki 35 AZ 4125 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Gelişmeler

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Ç'nin cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobildeki yolcu E.K. ise ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Aile Üyelerinin Tepkisi ve Soruşturma

Olay yerine gelen Mehmet Ç'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü G.U.'yu gözaltına alarak soruşturma başlattı.

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi...

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi...

İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
2
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi
3
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk
4
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Aydın ve İzmir'de Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor
6
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Sıcaklara Özel Buzlu Kokteyller
7
Aile Yılı'nda Desteklere Devam: 220 Bin Anneye Doğum Yardımı Ödemesi

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!