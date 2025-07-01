14 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir Tire'de Trajik Motosiklet Kazası
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 14 yaşındaki Mehmet Ç. motosikletinin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, Yeğenli köyü yakınlarında gerçekleşti. Mehmet Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, G.U. yönetimindeki 35 AZ 4125 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son Gelişmeler
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Ç'nin cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otomobildeki yolcu E.K. ise ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Aile Üyelerinin Tepkisi ve Soruşturma
Olay yerine gelen Mehmet Ç'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü G.U.'yu gözaltına alarak soruşturma başlattı.
İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.