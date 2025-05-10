14 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Şiir Severler: Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi

Şiir Gecesi İstanbul'da Yeniden Hayat Buldu

Türkiye'nin en köklü şiir etkinliklerinden biri olan Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleştirerek şiirseverleri buluşturdu. Bu anlamlı etkinliğe, Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma Derneği, Yönder Eğitim Kurumları ve Birikim Eğitim Grubu iş birliği ile ev sahipliği yaptı.

Açılışta Coşku Dolu Konuşmalar

Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür yaptı. Yentür, 14 yıllık bir özlemin ardından tekrar bu etkinlikte bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, "Bu akşam, İstanbul'da şairlerle birlikte olmak çok kıymetli. İnşallah burada biriktirdiğimiz umutlarımız Gazzeli çocuklarımızın sesi olur." ifadelerini kullandı.

Şiirin Etrafında Toplanmaya İhtiyacımız Var

Düzenleme Heyeti adına konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Eryarsoy, "Bu akşam dünyaya fırlatılan 12 şairimizi misafir edeceğiz. Bizim şiirin etrafında toplanmaya ihtiyacımız var." diyerek dinleyicilere şiir dolu bir gece diledi.

Onur Konuğu: Hüseyin Atlansoy

Programın onur konuğu çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Atlansoy oldu. Şair Cevdet Karal, Atlansoy’un şiirleri üzerine yaptığı konuşmada, "Hüseyin Atlansoy, kendi dünyasına yaptığı kazılardan bilinmeyeni çıkaran şairdir." sözlerini sarf etti.

Şairler ve Şiirlerin Büyüsü

Etkinlikte Hüseyin Atlansoy'un yanı sıra; Faruk Uysal, Cevdet Karal, Zeynep Arkan, Ahmet Edip Başaran, Şafak Çelik, Emel Özkan, Meryem Kılıç, Cengizhan Konuş, Aykut Nasip Kelebek, Ahmet Necdet Misilli ve Rıza Yorulmaz gibi şairler de eserlerini seslendirdiler.

Üç Öncü Üç Şiir Bölümü

Etkinliğin dikkat çeken Üç Öncü Üç Şiir bölümünde ise Mehmet Konuk, Şeyh Galip'in "Müseddes-i Mütekebbir" şiirini seslendirirken, Selahaddin Kocaaslan ise Sezai Karakoç’un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" ve Nizar Kabbani’nin "Kudüs" şiirlerini okudu. Programda ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Müzik Akademisi Koordinatörü Emrecan Kuranel, bestelenmiş şiirlerden oluşan bir seçki sundu.

Türkiye'nin en köklü şiir etkinliklerinden biri olan "Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi", 14 yıl sonra İstanbul'da yeniden şiirseverleri bir araya getirdi. Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma Derneği, Yönder Eğitim Kurumları ve Birikim Eğitim Grubu iş birliğiyle düzenlenen program, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en köklü şiir etkinliklerinden biri olan "Edebiyat Bülteni Şiir Gecesi", 14 yıl sonra İstanbul'da yeniden şiirseverleri bir araya getirdi. Milli Gençlik Vakfı (MGV), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cihannüma Derneği, Yönder Eğitim Kurumları ve Birikim Eğitim Grubu iş birliğiyle düzenlenen program, Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.