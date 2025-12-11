DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Prof. Dr. Ersan Başar: Antarktika Dünyanın Kara Kutusu

Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika'nın büyüklüğünü, buz rezervlerini ve bilimsel önemini Avrasya Üniversitesi'ndeki söyleşide anlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:41
Prof. Dr. Ersan Başar: Antarktika Dünyanın Kara Kutusu

Prof. Dr. Ersan Başar: Antarktika Dünyanın Kara Kutusu

Avrasya Üniversitesi'nde "Küresel Isınma ve Kutuplar" söyleşisi

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne de katılan Prof. Dr. Ersan Başar, Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen "Küresel Isınma ve Kutuplar" konulu söyleşide Antarktika'nın önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Prof. Dr. Ersan Başar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Antarktika öyle bahtsız bir yer ki 2 milyon yıldır yağmur yağmamış kuru bir kıta. Antarktika o kadar büyük bir yer ki Türkiye’nin 17 katı ve Avrupa’nın yaklaşık bir buçuk katı büyüklüğünde bir kıtadan bahsediyorum. Siz dünya haritasına baktığınızda ülkenizin 17 katı büyüklüğünde bir kıtanın dünyanın altında bulunduğunu fark ettiniz mi? Öyle bir kıta ki üzerinde bulundurduğu yapı itibariyle 2 bin metre ortalama yer kürenin üzerinde buz var ve bu buz yaklaşık 24 milyon kilometreküplük bir buzula tekabül ediyor. Dünya tatlı su rezervi burası; dünyadaki tatlı suyun yüzde 92’sine karşılık geliyor. Antarktika bir kara kutu, dünyanın kara kutusu. Eğer dünyanın geçmişini, insanlığın tarihini öğrenmek istiyorsanız Antarktika’yı çözmeniz gerekiyor. Bu buzun her katmanındaki yapıyı tespit etmeniz gerekiyor".

Başar'ın vurguladığı başlıca veriler: Türkiye’nin 17 katı büyüklüğünde bir kıta, ortalama 2 bin metre buz örtüsü, yaklaşık 24 milyon kilometreküp buz ve dünya tatlı su rezervinin %92'si Antarktika'da yer alıyor.

Prof. Dr. Başar, Arktik ile Antarktika arasındaki farklara da değindi ve şunları söyledi: "Yukarıda yani kuzey kutbunda ise buzul yok; yukarıda deniz buzu var, kıta yok" diyen Başar "Orada deniz donuyor ve buz oluşuyor. Arktik ve Antarktika’yı karşılaştıracak olursak, Antarktika var olduğundan beri hiçbir zaman bir halk yaşamamıştır. Hâlen yaşayan kimse yok; burada sadece bilim insanları ve lojistik personeli var. Türkiye’nin 17 katı büyüklüğünde bir kıtada maksimum yaz döneminde 4 bin, kış döneminde ise bin kişi bulunuyor. Arktik’te ise İnuitler, Eskimolar gibi çeşitli halklar yaşamaktadır. Penguen Antarktika’nın olmazsa olmazıdır. Penguenlerle kutup ayıları arasında ilginç bir denge vardır: Penguenler yukarı çıkmıyor, kutup ayıları aşağı inmiyor. Antarktika çok ciddi mineraller, birçok element ve maden barındırıyor. Uzaydan elde edebileceğimiz bazı madenleri Antarktika’da bulabiliyoruz. Bunlar uzay çalışmalarında, askeri çalışmalarda ve elektronikte çok önemli malzemeler. Arktik’e baktığımızda ise burada kıyıdaş devletler var. Bu devletlerin kıta sahanlıkları, ekonomik münhasır alanları bulunuyor. Bu bölgede buzun altında çok ihtiyaç duyulan madenlere ulaşabiliyorlar. Ayrıca çok ciddi petrol ve doğalgaz yatakları mevcut ve bunlara ulaşabiliyorlar. Antarktika’da ise nükleer çalışmalar, hidrokarbon, petrol ve doğalgaz faaliyetleri, madencilik çalışmaları ve araştırmaları tamamen yasaktır".

Başar'ın sözleri, Antarktika'nın hem küresel iklim çalışmaları hem de jeolojik ve jeokimyasal araştırmalar açısından taşıdığı benzersiz değeri yeniden gözler önüne serdi.

PROF. DR. ERSAN BAŞAR, ANTARKTİKA’NIN DÜNYANIN KARA KUTUSU OLDUĞUNU BELİRTEREK "EĞER DÜNYANIN...

PROF. DR. ERSAN BAŞAR, ANTARKTİKA’NIN DÜNYANIN KARA KUTUSU OLDUĞUNU BELİRTEREK "EĞER DÜNYANIN GEÇMİŞİNİ, İNSANLIĞIN TARİHİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ ANTARKTİKA’YI ÇÖZMENİZ GEREKİYOR. BU BUZUN HER KATMANINDAKİ YAPIYI TESPİT ETMENİZ GEREKİYOR" DEDİ.

8. ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ’NE DE KATILAN PROF. DR. ERSAN BAŞAR, AVRASYA ÜNİVERSİTESİ’NDE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
3
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
4
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 20-50 Metreye Düştü
5
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı
6
Gaziosmanpaşa'da Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
7
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?