Nilüfer’de Arama Kurtarma Gönüllü Ekibi AFAD ile İlk Toplantısını Yaptı

Nilüfer Belediyesi çalışanlarından oluşan Arama Kurtarma Gönüllü Ekibi, Başkan Şadi Özdemir ve AFAD yetkilileriyle Nilüfer Barış Meclisi'nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:33
Toplantı ve katılımcılar

Nilüfer’de olası afetlere müdahale amacıyla oluşturulan Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Gönüllü Ekibi, ilk resmi toplantısını Nilüfer Barış Meclisi’nde yaptı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ve AFAD yetkilileri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile afet gönüllüleri katıldı.

Başkan Özdemir’in mesajı

Toplantıyı açan Başkan Şadi Özdemir, özellikle depremler sonrası yaşanan panik ortamına dikkat çekerek, "Bu nedenle bilinçli ve dirençli bir kent olmak çok önemli. Bizler de hazırlıklarımızı buna göre yapmak zorundayız" dedi. Başkan Özdemir, deprem lojistik merkezi kurma hedefini vurgulayarak, afet sırasında yiyecek ve malzemelerin tek bir noktada ve bilinçli şekilde yönetilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Nilüfer’de gönüllülük esasına dayanan bir ekip kurma çabasında olduklarını belirten Özdemir, "Bizler çok dayanışmacı bir halkız. Dayanışma kültürü olduğu için çok memnunuz. Eğitimlerimizle, malzemelerimizle kurulacak ekibin her türlü yanında olacağız. Nilüfer’in 600 bine yakın nüfusu var. Bu nedenle arama kurtarma ekibinin kuvvetli olması gerekiyor" sözleriyle ekibin önemini vurguladı.

AFAD desteği ve değerlendirme

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ise Nilüfer Belediyesi’nin ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi oluşturduğunu hatırlatarak, ilçenin afetlere hazırlık konusunda altyapısının sağlam olduğunu söyledi. Buldan, Nilüfer’in arama kurtarma ekibi kurmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kurumsal yapı içinde bir ekibin oluşması, standart yeterlilik eğitimlerinden geçmesi bizim için çok önemli. Bu yüzden özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Buldan, ekibin orta ve ağır seviye nitelikte bir kapasiteye sahip olacağını gördüğünü ifade ederek, AFAD merkezlerinin her türlü eğitim için kullanılabileceğini belirtti ve toplantıyı, "İyi ki varsınız" sözleriyle sonlandırdı.

Toplantı, ekibin doğru yöntemler ve güçlü bir kurumsal iş birliğiyle çalışmalarını şekillendirmesi hedefiyle tamamlandı.

