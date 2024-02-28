15 ilde Narkoçelik-3 operasyonu: 101 şüpheli gözaltında

Narkoçelik-3 isimli uyuşturucu operasyonları 15 ilde aynı anda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, uyuşturucu üreticilerine ve satıcılarına karşı yapılan baskınlarda Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarının koordineli çalıştığını belirtti.

Yerlikaya, zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Uyuşturucu satıcılarının gençliğin ve toplumun geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Ali Yerlikaya, zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı gösterdikleri kararlılığı dile getirdi. Uyuşturucu satıcılarının gençliğin ve toplumun geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

ZEHİR TACİRLERİNE 15 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, 15 ilde yapılan operasyonlarda 881 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığını ve 101 zehir taciri ve sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de sosyal medyada paylaştı ve başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.