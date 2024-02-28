Bist 100
9.221,42 0%
DOLAR
31,19 0,13%
EURO
33,76 -0,15%
ALTIN
2.023,19 0,02%

15 ilde Narkoçelik-3 operasyonu: 101 şüpheli gözaltında

Narkoçelik-3 adlı uyuşturucu operasyonlarında 15 ilde 101 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınların sonuçlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:01
15 ilde Narkoçelik-3 operasyonu: 101 şüpheli gözaltında

Narkoçelik-3 isimli uyuşturucu operasyonları 15 ilde aynı anda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, uyuşturucu üreticilerine ve satıcılarına karşı yapılan baskınlarda Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarının koordineli çalıştığını belirtti.

Yerlikaya, zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Uyuşturucu satıcılarının gençliğin ve toplumun geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Ali Yerlikaya, zehir tacirleri ve sokak satıcılarına karşı gösterdikleri kararlılığı dile getirdi. Uyuşturucu satıcılarının gençliğin ve toplumun geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

ZEHİR TACİRLERİNE 15 İLDE OPERASYON 

Yerlikaya, 15 ilde yapılan operasyonlarda 881 kilogram uyuşturucu maddenin yakalandığını ve 101 zehir taciri ve sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de sosyal medyada paylaştı ve başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eksik primden emekli olamayanlara yeni şans doğdu! Listeye yeniden bakın: Hakkınız olabilir!
2
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e FETÖ'den 5 yıl hapis cezası
3
Karadeniz'e hızlı tren müjdesi: Ulaşımın yeni adresi hızla genişliyor
4
Ukrayna-Rusya savaşında Türk kargo gemisi vuruldu
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
6
Macron'un yaptığı 'asker' açıklaması Avrupa'yı birbirine kattı
7
Gazze eylemi ABD'de yankı uyandırdı! Arkadaşı kritik iddialarda bulundu: 'Gizli belgeleri gördü'

31 dönüm fındık bahçesi açık artırmayla satışa çıkartıldı! Yatırım yapmak isteyen bu fırsatı kaçırmasın

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yastık altında bu altından biriktiren zengin oldu! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Resimde gizlenmiş uyuyan köpeği dünya insanların %5'i 29 saniyede bulabildi! Şimdi kendinizi test edin

Boğa burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

40’lı havlu kağıt 159 TL’ye kadar düşüyor! Hakmar 23 - 29 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Tesla’nın yeni nesil Roadster’ı rakiplerine meydan okuyor: Ferrari ve Bugatti’yi geride bırakan elektrikli canavar

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!