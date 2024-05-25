Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sistemlerinde önemli bir dönüşüme imza attı. Artık sınırsız seyahat imkanı sona eriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte, özellikle 65 yaş üstü ve indirimli bilet avantajından faydalananlar için yeni düzenlemeler getirildi.

Artık 65 yaş üstü ve 60 yaş üstü indirimli bilet alanlar için günlük olarak dört defaya kadar ücretsiz toplu taşıma kullanımı sağlanacak. Benzer şekilde, öğretmenler de günlük dört ücretsiz seyahat hakkına sahip olacaklar. Ancak, belirlenen sınırları aşan kullanıcılar ilave seyahatler için normal tarifeye tabi olacaklar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı bu kararla, toplu taşıma sisteminin daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Bununla birlikte, özel halk otobüsü işletmecilerine yönelik aylık mali destekler artırıldı ve ücretsiz ve indirimli seyahat avantajlarından faydalanan minibüs işletmecilerine verilen yıllık mali yardım yükseltildi. Bu kararla toplamda 700 milyon Türk Lirası ekonomik destek sağlanmış oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı bu kararlarla birlikte, toplu taşıma sistemi için büyük bir değişim dalgası başlatılmış oldu. Ayrıca, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihale süreci başlatılacak otobüslerle ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. 108 özel halk otobüsünün P plakalı araçlara dönüştürülmesinin planlandığı, ancak bu yıl 108 hat sahibinin başvurularını tamamlayamadığı için P plaka alamadıkları belirtildi.

Bu değişiklikler, Kocaeli'de toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırarak, kullanıcıların daha verimli bir şekilde bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacak gibi görünüyor. Ancak, belirlenen sınırların aşılması durumunda ek maliyetlerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu yeni düzenlemelere adapte olmak için ilgili tarafların dikkatli olmaları gerekebilir.