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Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek

Ankara'nın kalbinde, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen yeni bir proje, şehir sakinlerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. ABB'nin iki ilçede hayata geçirdiği yenilikçi uygulama, 50 dakikalık süresiyle ve sunduğu memnuniyetle adından söz ettiriyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 18:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek

Ankara'nın genç nüfusunun sosyal ve duygusal yetkinliklerini artırmaya yönelik önemli bir adım atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, PERGEL adını verdiği yeni bir gelişim programını başlattı. Bu program, Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin eğitim ve psikoloji departmanlarının iş birliği ile ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır ve onların bütünsel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ankara büyükşehir belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlerin Gelişimine Yatırım: PERGEL Programı Hayata Geçiyor

Ankara'nın genç neslinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği yeni bir program, Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezleri'nde hayata geçiriliyor. Program, toplamda 14 seans içermekte ve her bir seans ortalama 50 dakika sürmektedir. Pilot uygulama olarak Demetevler ve Mamak'taki merkezlerde başlatılan bu proje, öğrencilerin memnuniyetini kazanıyor.

Üniversite son sınıf öğrencileri ile belediyenin psikologları ve danışmanları, Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin iş birliğinde yürütülen bu projede eğitim alacaklar. Eğitimler, Kızılay'daki Yüzüncü Yıl Gençlik Kütüphanesi'nde başlamış olup, 30 Haziran'a kadar sürecek.

Ankara'da çocukların ve gençlerin refahını artırmak için yeni bir girişim başlatıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, bu programın başkentte ilk defa uygulanacağını ve ön ergenlik çağındaki gençlerin olumlu gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti. Yaz ayları boyunca, programa katılacak çocukların bu projeden yararlanmaları hedefleniyor. Başkent Üniversitesi'nin ilgili bölüm başkanı Prof. Dr. Figen Çok da, projenin Ankara'daki gençler için önemli bir adım olduğunu ve onların sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını vurguladı. Proje, hem çocukların hem de ailelerin gelişim sürecinden faydalanmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı.

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