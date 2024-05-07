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Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bir süre ara verilen hizmeti yeniden başlattı. Başkentin tarihini öne çıkaran uygulama, geçmişte olduğu şekilde bugün de ilgi görecek..

Yayın Tarihi: 07.05.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 12:47
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından “Miras Şantiye Gezileri” çerçevesinde Ankara Kalesi, Arkeopark ile Roma Tiyatrosu'nun inşaat alanlarını 26 Nisan'dan itibaren başkentin ziyaretçilerine yeniden açıldığı bildirildi.

Ankara Miras Şantiye Gezileri

ABB, başkentin tarihi yapılarına yeni bir hayat kazandıran projeler yürütmeye devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Bakanlığı çerçevesinde Ankara Kültür Varlıkları, Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu'na turlar 26 Nisan'dan itibaren yeniden Ankara ziyaretçilerine açıldı.

TÜM ANKARA'LILAR ÜCRETSİZ KULLANABİLİR

Ankara Miras Şantiye Gezileri

Kentin tarihinin tanıtılması ve turizmin canlı tutulması amacıyla düzenlenen turlarda, Galat döneminden günümüze kent tarihinin zengin katmanlarına dair yapılan bu çalışmalardan yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ücretsiz turlara “https://forms” adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca gezilere, “ankara.bel.tr/ankaramiras” adresindeki formu doldurarak katılabilirsiniz.

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