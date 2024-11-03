15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları

Son yayımlanan Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki Değişimler

Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nda ise Durmaz Bayraktar görevden alınıp, Gamze Gül Çakır Kılıç ile değiştirildi.

Yeni Atamalar

Teftiş Kurulu Başkanı olarak Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç atanırken, Göç İdaresi Başkanlığı'na çeşitli yeni atamalar yapıldı:

Ramazan Seçilmiş - Başkan Yardımcılığı

Ozan Gazel - Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü

Fatih Ayna - Yabancılar Genel Müdürlüğü

Begüm Alaçam - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri

Polis Akademisi'nin Yeni Başkanı

Polis Akademisi Başkanlığına ise Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Atamaları

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çeşitli genel müdür yardımcılıklarına atamalar yapıldı:

Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Şemsettin Durmuş

Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığı: Hatice Özdemir

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Mehmet Bal

Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı: Oğuzhan Özkan

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı: Fatih Paça

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığı: Mehmet Baran

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı: Ahmet Şamil Demircan

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı: Yusuf Akbaş

Hukuk Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıkları: Ahmet Şimşek ve Mustafa Yıldırım

İçişleri Bakanlığı'ndaki Atamalar

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde de önemli atamalar yapıldı. Mehmet Balıkçılar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına; Osman Doğramacı ise Personel Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

İhsan Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğinden, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Vali Yardımcısı ve Kaymakam Atamaları

2024/387 sayılı kararla 15 ile vali yardımcısı atandı:

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal - Amasya Vali Yardımcılığı

Ankara Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli - Karaman Vali Yardımcılığı

Mersin Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz - Burdur Vali Yardımcılığı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy - İstanbul Vali Yardımcılığı

Antalya Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir - Tokat Vali Yardımcılığı

Mersin Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı - Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı

Tunceli Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan - Artvin Vali Yardımcılığı

... (Diğer atamalar da belirtilmektedir)

Aynı kararla 121 ilçeye yeni kaymakamlar atanmıştır.