15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları
Son yayımlanan Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki Değişimler
Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nda ise Durmaz Bayraktar görevden alınıp, Gamze Gül Çakır Kılıç ile değiştirildi.
Yeni Atamalar
Teftiş Kurulu Başkanı olarak Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç atanırken, Göç İdaresi Başkanlığı'na çeşitli yeni atamalar yapıldı:
- Ramazan Seçilmiş - Başkan Yardımcılığı
- Ozan Gazel - Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü
- Fatih Ayna - Yabancılar Genel Müdürlüğü
- Begüm Alaçam - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri
Polis Akademisi'nin Yeni Başkanı
Polis Akademisi Başkanlığına ise Prof. Dr. Murat Balcı atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Atamaları
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çeşitli genel müdür yardımcılıklarına atamalar yapıldı:
- Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Şemsettin Durmuş
- Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığı: Hatice Özdemir
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı: Mehmet Bal
- Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı: Oğuzhan Özkan
- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı: Fatih Paça
- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığı: Mehmet Baran
- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı: Ahmet Şamil Demircan
- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı: Yusuf Akbaş
- Hukuk Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıkları: Ahmet Şimşek ve Mustafa Yıldırım
İçişleri Bakanlığı'ndaki Atamalar
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde de önemli atamalar yapıldı. Mehmet Balıkçılar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına; Osman Doğramacı ise Personel Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İhsan Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğinden, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.
Vali Yardımcısı ve Kaymakam Atamaları
2024/387 sayılı kararla 15 ile vali yardımcısı atandı:
- Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal - Amasya Vali Yardımcılığı
- Ankara Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli - Karaman Vali Yardımcılığı
- Mersin Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz - Burdur Vali Yardımcılığı
- İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy - İstanbul Vali Yardımcılığı
- Antalya Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir - Tokat Vali Yardımcılığı
- Mersin Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı - Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı
- Tunceli Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan - Artvin Vali Yardımcılığı
- ... (Diğer atamalar da belirtilmektedir)
Aynı kararla 121 ilçeye yeni kaymakamlar atanmıştır.