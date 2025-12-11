DOLAR
Şarkikaraağaç'ta Elektrikli Motosiklet Devrildi: 2 Kişi Hafif Yaralandı

Şarkikaraağaç'ta Çiçekpınar yolu mevkiinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Ayşegül G. ve bir yolcu hafif yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:22
Kaza Detayları

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Çiçekpınar yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ayşegül G. idaresindeki elektrikli motosiklet, sürücünün gidon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Ayşegül G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde her iki yaralının da hafif şekilde yaralandığı belirlendi ve ayakta tedavi edildiler.

Her iki yaralının durumunun iyi olması nedeniyle bölgeden ayrıldığı bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

