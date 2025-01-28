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Bakan Uraloğlu, İran ile Ulaşım İşbirliğini Güçlendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İranlı meslektaşı ile ulaşım ve taşımacılık alanında önemli kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:17
Bakan Uraloğlu, İran ile Ulaşım İşbirliğini Güçlendiriyor

Ulaştırmada Yeni Dönem: Uraloğlu ve İranlı Bakanın Görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile gerçekleştirilen önemli bir görüşmede iki ülke arasındaki ulaşım işbirliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Hızlı Gümrük İşlemleri ve Yeni Demiryolu Projeleri

Görüşmenin ardından açıklama yapan Uraloğlu, gümrüklerde daha hızlı hareket etme konusunda uzlaşı sağlandığını belirtti. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışına başlayacağı bilgisini veren Uraloğlu, iki ülke arasında kara yollarında taşımacılığı daha pratik hale getirmek için mutabık kaldıklarını ifade etti. Ayrıca, karşılıklı vergilendirmelerin kaldırılması yönünde de görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Havacılıkta İletişim Artıyor

Uraloğlu, havacılık alanında da iletişimi artırmak adına Türk Hava Yolları ve İran hava yolları ile yapılacak işbirliklerini değerlendirdiklerini ifade etti. Demir yoluyla taşımacılığın kapasitesinin 1 milyon tona çıkarılması konusunda da mutabık kalındığını vurguladı.

İran'dan Türkiye'ye Önemli Vurgular

Görüşmede İranlı Bakan Sadık, Türkiye'nin İran için batıya açılan bir kapı olduğunu vurgulayarak, transit yük taşımacılığının artırılması hususundaki kararların önemini dile getirdi. Ayrıca, mevcut altyapıların geliştirilmesi ve Çeşmisüreyya-Dilucu arasındaki demir yolu bağlantılarının artırılması üzerinde de durduklarını ifade etti.

Transit Yük Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma

Sadık, iki ülke arasındaki sınır bağlantılarının artırılmasının transit yük taşımacılığını olumlu etkileyeceğini belirterek, taşımacılık alanındaki sorunları çözmek amacıyla ortak bir komite kurulması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Ayrıca, iki ülke arasındaki turist sayısının artırılmasının da önemi vurgulandı.

Sonuç olarak, bu görüşmeler ve alınan kararlar, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık (fotoğrafta) ile bir araya geldi. Sadık, kabul sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık (fotoğrafta) ile bir araya geldi. Sadık, kabul sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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