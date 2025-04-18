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15. Pekin Uluslararası Film Festivali Başladı!

15. Pekin Uluslararası Film Festivali, Yançi Gölü'nde gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:57
15. Pekin Uluslararası Film Festivali Başladı!

15. Pekin Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni Gerçekleşti

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF), başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Yançi Gölü Toplantı ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Kırmızı Halıda Unutulmaz Anlar

Tören öncesinde düzenlenen kırmızı halı geçişinde, dünya ve Çin sinemasının bazı unutulmaz filmleri ile karakterleri, ünlü aktörler tarafından canlandırıldı. Festivalde yer alan sinemacılar ve uluslararası konuklar, kırmızı halıda şıklıklarıyla göz önüne çıktılar.

Yarışma Detayları ve Jüri

Festivalin yarışma bölümünde, farklı ülkelerden 17 film kıyasıya yarışacak. Çinli sinema yönetmeni ve oyuncusu Ciang Vın başkanlığındaki 7 kişilik jüri, 10 kategoride ödüle değer filmleri seçecek.

Ödül Töreni

Festivalin en prestijli ödüllerinden biri olan "Tientan" (Gök Tapınağı) ödülleri, 27 Nisan'da yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

Film Gösterimleri ve Etkinlikler

Festivalde yarışma filmlerinin yanı sıra, sinema klasikleri ile güncel popüler yapımlardan oluşan toplamda yaklaşık 300 film izleyicilerle buluşacak. Bu yılki festival, sinema tutkunları için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF) açılış töreniyle başladı. Tören öncesinde...

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF) açılış töreniyle başladı. Tören öncesinde düzenlenen kırmızı halı geçişinde dünya ve Çin sinemasının bazı unutulmaz filmleri ve karakterleri aktörlerce canlandırıldı.

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF) açılış töreniyle başladı. Tören öncesinde...

Çin'de 15. Pekin Uluslararası Film Festivali (BJIFF) açılış töreniyle başladı. Tören öncesinde düzenlenen kırmızı halı geçişinde dünya ve Çin sinemasının bazı unutulmaz filmleri ve karakterleri aktörlerce canlandırıldı.

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