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15 Temmuz'da vatandaşlara ücretsiz ulaşım müjdesi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 15 Temmuz tarihinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Bu uygulama, halkın bu özel günde rahatça seyahat edebilmesi ve etkinliklere katılabilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:17
15 Temmuz'da vatandaşlara ücretsiz ulaşım müjdesi!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belirli metro hatları ücretsiz hizmet verecek.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY HATLARI

Ankara'da Başkentray seferleri ve İstanbul'da Marmaray hatları, 15 Temmuz'da ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu sayede vatandaşlar, Ankara ve İstanbul arasındaki seyahatlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

İZBAN VE SİSTEM HATLARI

İzmir'de İZBAN seferleri de aynı şekilde ücretsiz olacak. İstanbul'da ise Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri de ücretsiz yapılacak. Böylece, İstanbul'un çeşitli bölgelerine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar, bu imkandan faydalanabilecekler.

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