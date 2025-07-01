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15 Temmuz Derneği, İstanbul'daki Etkinliklerini Tanıttı

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 9. yılı anısına İstanbul'da düzenleyeceği etkinlikleri kamuoyuna tanıttı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 13:38
15 Temmuz Derneği, İstanbul'daki Etkinliklerini Tanıttı

15 Temmuz Derneği, İstanbul'daki Etkinliklerini Tanıttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Derneği, İstanbul'da düzenleyeceği etkinlikleri kamuoyuna duyurdu. Etkinlikler, 8 Temmuz'da Atlas Sineması'nda '15 Temmuz Direniş Sahnesi' isimli 22 kısa filmden oluşan 110 dakikalık bir film gösterimiyle start alacak.

İsmail Hakkı Turunç'un Açıklamaları

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, o gece halkın sokaklara dökülerek vatanını savunduğunu vurguladı. Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine işaret ederek, "O akşamı çok iyi hatırlıyorum. O hainlerin karşısına çıkanlar arasında yer aldım; o günü asla unutmadım," ifadelerini kullandı.

Turunç, "Bizler özgürlüğün, bağımsızlığın ve bayrağın değerini bilen bir milletiz. Yeryüzündeki tüm mazlumlara el uzatacak ruh bizde mevcut," diyerek bu ruhla yola devam edeceklerini belirtti.

İstanbul Vali Yardımcısı'ndan Destan Vurgusu

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ise, o gece milletin büyük bir destan yazdığını vurguladı. "Bu milletin iradesine kimse müdahale edemez. O gece yapılanlar, bu millete dayatmanın bir işe yaramayacağını tüm dünyaya gösterdi," diyerek o anların önemine dikkat çekti.

Etkinlik Programı

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, şu etkinliklerin düzenleneceğini açıkladı:

  • 8 Temmuz: Atlas Sineması'nda '15 Temmuz Direniş Sahnesi' film gösterimi.
  • 9-12 Temmuz: Taksim Meydanı'nda Türk Kızılay kan bağış çadırı kurulacak.
  • 10 Temmuz: 60 şehit çocuğu İstanbul'da misafir edilecek.
  • 11 Temmuz: Boğaz'da kortej geçişi düzenlenecek.
  • 15 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla anma töreni gerçekleştirilecek.

Bu etkinlikler aracılığıyla 15 Temmuz'un hatırlanmasını ve yaşatılmasını amaçladıklarını belirten 15 Temmuz Derneği, toplumun bu önemli tarihi unutmayacağına dair güçlü bir mesaj vermiş oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Derneğince İstanbul'da...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Derneğince İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kamuoyuna tanıtıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Derneğince İstanbul'da...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Derneğince İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kamuoyuna tanıtıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşma yaptı.

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