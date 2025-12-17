Ela Rümeysa Cebeci Adliyede: Uyuşturucu Soruşturmasında İfade Veriyor
Medya çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmanın yeni gelişmesi
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere adliyeye geldi.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Cebeci'nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu madde tespit edilmişti.
Soruşturma ve adli işlemler devam ederken, Cebeci'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.
(Mİ-RU)
Spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye geldi