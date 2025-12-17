DOLAR
Ela Rümeysa Cebeci Adliyede: Uyuşturucu Soruşturmasında İfade Veriyor

Medya çalışanlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifadesi için adliyeye geldi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:02
Medya çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmanın yeni gelişmesi

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere adliyeye geldi.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Cebeci'nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Soruşturma ve adli işlemler devam ederken, Cebeci'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

