Küçükçekmece Sefaköy'de Minibüsten Yaşlı Kadın Düştü — Vatandaşlar Yardıma Koştu

Küçükçekmece Sefaköy'de tıklım tıklım dolu minibüste kapı açılınca yola düşen yaşlı kadın, vatandaşların müdahalesiyle kaldırılıp güvenli bir yere oturtuldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:07
Küçükçekmece Sefaköy'de minibüsten yaşlı kadın düştü

Vatandaşların anında müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı

Olay, Bugün Küçükçekmece Sefaköyde meydana geldi.

Tıklım tıklım dolu olan minibüs, yolcu indirip almak için durdu. Kapı kenarında duran yaşlı kadın, kapının açılmasıyla yola düştü.

Yaşlı kadının imdadına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadını yerden kaldırıp, güvenli bir yere oturdular.

Kadın kafasının ağrıdığını söylerken, vatandaşların kadına yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

