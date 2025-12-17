Küçükçekmece Sefaköy'de Minibüsten Yaşlı Kadın Düştü — Vatandaşlar Yardıma Koştu

Küçükçekmece Sefaköy'de minibüsten yaşlı kadın düştü
Vatandaşların anında müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı
Olay, Bugün Küçükçekmece Sefaköyde meydana geldi.
Tıklım tıklım dolu olan minibüs, yolcu indirip almak için durdu. Kapı kenarında duran yaşlı kadın, kapının açılmasıyla yola düştü.
Yaşlı kadının imdadına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadını yerden kaldırıp, güvenli bir yere oturdular.
Kadın kafasının ağrıdığını söylerken, vatandaşların kadına yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
KÜÇÜKÇEKMECE’DE TIKLIM TIKLIM DOLU OLAN MİNİBÜS YOLCU İNDİRİP ALMAK İÇİN DURDU. KAPININ AÇILMASIYLA YAŞLI KADIN YOLA DÜŞTÜ. KADININ İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ.