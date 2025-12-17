Adıyaman'da 02 LF 106 Plakalı Motosiklet Park Halindeyken Çalındı

Adıyaman'da park halindeki motosiklet çalındı

Olay ve soruşturma

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde, Furkan Beyaz'a ait 02 LF 106 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Motosikletin çalındığını fark eden Furkan Beyaz, durumu derhal polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme ve araştırma yaptı.

Beyaz, çalınan motosikletinin bulunmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep etti.

Olayla ilgili olarak Adıyaman Emniyeti tarafından soruşturma başlatıldı; çalışmalara devam ediliyor.

