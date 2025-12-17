Muğla'da 'Sıfır Atık' Vizyonu Çalıştay Sonuçları Açıklandı

Emine Erdoğan öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen 'Sıfır Atık' vizyonu, Muğla'da düzenlenen organizasyonla geleceğe taşınıyor. Sıfır Atık Vakfı ve Muğla Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı', kentin doğasını korumaya yönelik stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Ortak akıl ve yerel dönüşüm

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen 'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları'nın Muğla ayağı tamamlandı. Programda akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Muğla’da bir ilk başlıyor"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla'nın bu süreçte öncü bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi: "Sayın Valimiz çevre konusunda oldukça hassas. Muğla’nın geleneğine hizmet edecek özel bir kurulun kurulacağını ve sıfır atık çalışmalarının bu kurul çatısı altında toplanacağını ifade ettiler. Türkiye’de bir ilk olarak bu çalışmaların Muğla’da başlamasını çok önemsiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte, yerel yönetimlerin gücünü arkamıza alarak daha yaşanabilir bir Muğla inşa edeceğiz".

Rektör Kaçar: "Zihniyet dönüşümü şart"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sıfır atığın sadece bir atık yönetimi değil, bir 'zihniyet dönüşümü' olduğunu vurguladı. Kaçar, "Günümüzdeki aşırı tüketim alışkanlıkları iklim krizini tetikliyor. Sıfır Atık projesi, Türkiye’yi sürdürülebilirlik politikalarında dünyada öncü ülkeler arasına taşımıştır" dedi.

Başkan Aras: "İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğündeki bu doğayı korumalıyız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin coğrafi sorumluluğuna dikkat çekerek çarpıcı veriler paylaştı: Başkan Aras, "Muğla, İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğünde bir yüzölçüme sahip. Ancak nüfusumuz çok daha az. Bu bize muazzam bir doğa mirası ve aynı zamanda koruma görevi yüklüyor. Sadece belediyeler değil; 1 milyon Muğlalı ve kentimize gelen 8 milyon turist bu doğayı korumakla mükelleftir. Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı bu vizyon, ülkemizin gelecek yüzyıllardaki iddiası açısından tarihi bir adımdır" dedi.

Vali Akbıyık: "Hedefimiz sürdürülebilir bir turizm markası"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sıfır atık hareketinin stratejik bir tercih olduğunu vurguladı. Vali Akbıyık, "Bin 484 kilometrelik kıyı şeridimizle Avrupa’nın en uzun sahil şeridine sahip illerinden biriyiz. Hedefimiz sadece sorunu tespit etmek değil, ormanlarımızın ve denizlerimizin korunması için uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaktır. Sıfır atık sadece bir sorumluluk değil, güçlü bir stratejik tercihtir. Bu hareketle hem kaynaklarımızı koruyor, hem de çevre bilinci yüksek bir nesil yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sonuç ve vizyon

Konferansın sonunda Muğla’nın zengin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve 'Sıfır Atık' modelinin turizm faaliyetlerine tam entegre edilmesi kararlılığı vurgulandı. Katılımcılar, ortak akılla şekillenen bu sonuçların Türkiye’nin çevre vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti. Programın sonunda sıfır atık projesine katkı veren kurum ve vatandaşlara ödüller takdim edildi.

