Hamburg'da Togg T10X Trafiğe Çıktı — Hataylı Sahibiyle İlk Sürüş

Hataylı İbrahim Tümkaya, Togg T10X'i Hamburg sokaklarına çıkaran ilk isimlerden oldu; aracı 49 bin euroya aldı, ilk sürüşünü İHA muhabiriyle gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:07
Hamburg'da Togg T10X Trafiğe Çıktı — Hataylı Sahibiyle İlk Sürüş

Hamburg'da Togg T10X Trafikte

Hataylı İbrahim Tümkaya, Almanya'da ilk sahiplerden biri

Almanya'da yaşayan Hataylı İbrahim Tümkaya, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X'i Hamburg sokaklarında kullanan ilk isimlerden biri olmanın gururunu yaşadı.

İhlas Haber Ajansı (İHA)'na konuşan Tümkaya, plaka işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracın kardeşi tarafından Münih'ten teslim alınıp Hamburg'a getirildiğini, aracın şu anda 775 kilometrede olduğunu ve ilk sürüşünü İHA muhabiriyle birlikte gerçekleştirdiklerini aktardı.

38 yaşındaki Tümkaya, aracı kendi isteklerine göre sipariş ettiğini ve 49 bin euro peşin ödeme yaptığını söyledi. Togg'un Almanya'da satışa ilk çıkarıldığı Eylül ayı sonunda hemen listeye yazıldığını belirten Tümkaya, daha önce 3 yıl önce Gemlik'te deneme sürüşü yaptığını, Togg'un şu ana kadar kullandığı Avrupa araçlarını aratmadığını ifade etti.

Tümkaya, aracın kullanımının çok basit olduğunu, akıllı cihaz ve telefon gibi hissettirdiğini vurgulayarak, full elektrikli bir araç için fiyatının iyi olduğunu söyledi ve aracı şöyle nitelendirdi: Ekonomik ve herkesin alabileceği bir araç.

Yaklaşık 3 ay önce sipariş verdiklerini belirten Tümkaya, Almanya genelinde Togg'a yazılan 96. kişi olduğunu, gönlünden Togg'u Almanya'da alan ilk 10 kişi arasında olmak geçtiğini ancak sistemdeki sorunlar nedeniyle bunun mümkün olmadığını anlattı. Tümkaya, aracı günlük hayatta kullanacağını ve Togg ile Türkiye'ye de gitmeyi planladığını söyledi.

