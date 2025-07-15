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15 Temmuz Şehidi Serdar Gökbayrak Sakarya'da Anıldı

Serdar Gökbayrak, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düştüğü Sakarya'daki mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:00
15 Temmuz Şehidi Serdar Gökbayrak Sakarya'da Anıldı

15 Temmuz Şehidi Serdar Gökbayrak, Sakarya'da Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli olan Gökbayrak, darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti. Anma etkinliği, Arifiye ilçesindeki Hanlıköy mezarlığında gerçekleştirildi.

Törende, şehidin annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocuklarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Müftüsü Mehmet Aşık gibi yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesinin evini ziyaret ederek desteklerini sundular.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Tarihi Orhan Gazi Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

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