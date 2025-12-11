Bilecik'te Durak Temizliği Seferberliği: Belediye Yıkama ve Bakım Çalışması

Bilecik'te Durak Temizliği Seferberliği

Bilecik Belediyesi ekipleri, şehir genelindeki bekleme duraklarında kapsamlı yıkama ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve birçok noktada bulunan durakları temizleyerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında durakların yıkanmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım işlemleri de tamamlandı.

Başkanın açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Durakların düzenli temizlenmesi hem halk sağlığı hem de şehir estetiği açısından önem taşıyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı hizmet alması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Durakların korunması ve temiz tutulması hepimizin sorumluluğudur" dedi.

