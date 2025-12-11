DOLAR
Bilecik'te Durak Temizliği Seferberliği: Belediye Yıkama ve Bakım Çalışması

Bilecik Belediyesi ekipleri, kent genelindeki bekleme duraklarını yıkayıp bakım ve onarım yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:38
Bilecik Belediyesi ekipleri, şehir genelindeki bekleme duraklarında kapsamlı yıkama ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve birçok noktada bulunan durakları temizleyerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında durakların yıkanmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım işlemleri de tamamlandı.

Başkanın açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Durakların düzenli temizlenmesi hem halk sağlığı hem de şehir estetiği açısından önem taşıyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı hizmet alması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Durakların korunması ve temiz tutulması hepimizin sorumluluğudur" dedi.

