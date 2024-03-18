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15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı

Trafik düzenlemeleri kapsamında, B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Sürücülerin, belirtilen tarihe kadar 15 Türk Lirası ödeme yapmaları gerekmektedir. Bu ödemenin yapılmaması halinde, sürücüler ciddi miktarda ceza ödemek zorunda kalacaklar. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 21:20
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı

Trafik düzenlemeleri kapsamında önemli bir duyuru yapıldı: 2016 öncesinde alınmış B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, belirlenen süre içinde işlem yapmayan sürücülerin 2025 yılında ağır para cezalarıyla karşılaşacakları bildirildi.

Eski ehliyetlerin yenilenmesi sürecinde, belirlenen tarihe kadar işlem yapmayan sürücüler için ciddi miktarda para cezalarının uygulanacağı vurgulandı. 15 Türk Lirası olan yenileme ücretinin ödenmemesi durumunda, sürücülerin 12 bin Türk Lirası'na varan cezalarla karşılaşabilecekleri belirtildi.

 

KAÇIRILMAMASI GEREKEN UYARI: 2025'TE AĞIR PARA CEZASI YOLDA!

Trafik düzenlemeleri kapsamında önemli bir duyuru yapıldı: 2016 öncesinde alınmış B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, belirlenen süre içinde işlem yapmayan sürücülerin 2025 yılında ağır para cezalarıyla karşılaşacakları

Ehliyet yenileme süreci için sürücülerin belirli belgeleri hazırlayarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekmektedir. İşte ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler ve detaylar:

-Kimlik Kartı veya Pasaport: Kimlik kartı veya pasaportunuzun aslını yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

-Güncel Biyometrik Fotoğraf: Ehliyet yenileme işlemi için güncel bir biyometrik fotoğraf temin etmeniz gerekmektedir. Fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş olması önemlidir.

-Geçerli Bir Sağlık Raporu: Ehliyet yenileme işlemi için geçerli bir sağlık raporu almış olmanız gerekmektedir. Sağlık raporunuzun tarihine dikkat etmeniz önemlidir.

-Kan Grubu Belgesi: Sağlık raporunuzda kan grubunuz belirtilmişse ayrıca kan grubu belgesi almanıza gerek yoktur.

-Mevcut Ehliyet: Yenileme işlemi için mevcut ehliyetinizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

-Adli Sicil Kaydı: Ehliyet yenileme işlemi için adli sicil kaydınızı temin etmeniz gerekmektedir.

-Yenileme Ücreti: Ehliyet yenileme işlemi için 15 Türk Lirası ödemeniz gerekmektedir. Bu ücret, 12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedelini içermektedir.

Randevu gününde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili kuruma başvurduğunuzda ehliyet yenileme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek olduğundan, yenileme işlemini zamanında yapmanız önemlidir.

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