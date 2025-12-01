Macron: "Toprakları Tartışabilecek Tek Taraf Ukrayna’dır" — Zelenskiy Paris’te

Macron ve Zelenskiy Paris’te Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki lider, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler ve güvenlik garantilerini görüşmek üzere Elysee Sarayı’nda kapsamlı temaslarda bulundu.

Ortak Basın Toplantısında Kritik Mesaj

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, barış müzakerelerinin Ukrayna’nın geleceği ve Avrupa güvenliği açısından "bir dönüm noktası" olabileceğini belirtti. Macron, ABD’nin arabuluculuk girişimleriyle ilgili değerlendirmesinde, "Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf, uluslararası tanınırlığı olan ve egemen bir devlet olan Ukrayna’dır" ifadesini kullandı.

ABD ve Batılı Ortaklarla İstişareler

Macron, ABD tarafından teklif edilen planın halen ilk safhalarda olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde ABD ve Batılı ortaklar arasında kritik görüşmeler yapılacağını, güvenlik garantilerinin netleşmesi için bu temasların önemli olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, barış planının "ancak Avrupalılar da masadayken" nihai hale getirilebileceğini söyledi.

Telefon Görüşmeleri ve Çok Taraflı Temaslar

Fransa ve Ukrayna liderleri, ikili görüşmelerin ardından ABD’nin Florida eyaletinde yapılan temasların sonuçlarını görüşmek üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmeyi "bu önemli bir bilgilendirmeydi" şeklinde değerlendirdi ve ekiplerin ilave temaslar için takvimleri koordine edeceğini aktardı.

Toprak Meseleleri ve Müzakere Süreci

Zelenskiy, toprak konusunun halen "en zor mesele" olduğuna dikkat çekti ancak revize edilen barış planının eskisinden daha iyi göründüğünü söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Zelenskiy, ABD müzakere ekibi üyelerinin kendi görüşlerini kendileriyle paylaştığını ve bu görüşleri Rus tarafıyla paylaşacaklarını ifade etti.

Avrupalı Liderlerle Sürekli İletişim

Macron ve Zelenskiy ayrıca Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve Norveç liderleri ile üst düzey AB ve NATO yetkilileri ve İngiltere’den bir ulusal güvenlik danışmanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınayarak, "Biz barış üzerine konuşurken, Rusya öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor" dedi.

Zelenskiy’nin Fransa Ziyaretinin Önemi

Zelenskiy’nin bu ziyaretinin, Rusya’nın 2022’de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Fransa’ya yaptığı 10’uncu ziyaret olduğu belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı daha önce 17 Kasım’da da Macron ile bir araya gelmiş ve Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin güçlendirilmesi amacıyla 100 Rafale savaş uçağı da dahil olmak üzere büyük çaplı silah alımlarına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.

