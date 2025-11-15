Maltepe’de Trafik Polisi Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı — Kaza Kask Kamerasında

Altıntepe D-100'de 13 Kasım'da görev yapan trafik polisi, 34 NYJ 968 plakalı motosikletin çarpmasıyla yaralandı; kaza saniye saniye kask kamerasında.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 23:34
Maltepe’de trafik polisi motosikletin çarpmasıyla yaralandı

Kaza anı kask kamerasında

İstanbul Maltepe’de, 13 Kasım tarihinde Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde görev yapan trafik polisi, trafiğe kapalı şeritte gerçekleşen müdahale sırasında motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı. Buna rağmen sol şeritten ilerlemeye devam eden 34 NYJ 968 plakalı motosikletin sürücüsü Bahadır Ç., kendisini durdurmak isteyen trafik polisine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntüler olayın gelişimini ortaya koyuyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

