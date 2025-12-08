Kars’ta Kar Etkili: Buzlanan Yolda Mahsur Kalan Tır Kurtarıldı

Dağpınar beyaza büründü, karayolları ekipleri sürücüyü kurtardı

Kars’ta yoğun kar yağışı yerleşim alanlarını beyaz örtüyle kapladı. Uzun süredir beklenen yağışın ardından köy ve beldeler karla örtülürken, Digor’a bağlı Dağpınar beldesi havadan görüntülendi.

Kar yağışı ulaşımda olumsuzluklara yol açtı. Kars-Digor karayolunda buzlanan yolda mahsur kalan bir tırın sürücüsüne karayolları ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan sürücü, ekiplerin yaptığı tuzlama çalışmasının ardından kurtarılarak yoluna devam etti.

Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

KARS'TA YAĞAN KAR YERLEŞİM ALANLARINI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLARKEN, BUZLANAN YOLDA MAHSUR KALAN TIRIN YARDIMINA KARAYOLLARI EKİPLERİ YETİŞTİ.