Adıyaman'da Yaralı Tilki 3 Haftalık Tedaviyle Doğaya Bırakıldı

Adıyaman'da Pirin yolu'nda bulunan 1 yaşındaki yaralı tilki, Patibulans ile getirildikten sonra 3 haftalık rehabilitasyonla sağlığına kavuşup doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:09
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pirin yolu üzerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 yaşındaki tilkiyi güvenli şekilde teslim aldı. Patibulans ekibi tarafından Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Tedavi ve Rehabilitasyon

Merkezde yapılan kontrollerde tilkinin araç çarpması sonucu yaralandığı tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından uygulanan yaklaşık üç haftalık tedavi ve bakım sürecinin ardından tilki tamamen sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci tamamlanan tilki, ekipler tarafından belirlenen uygun bir noktada yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Başkan Tutdere'nin Açıklaması

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, "Belediyemizin veteriner ekipleri, sadece sahipsiz sokak hayvanlarına değil, doğadaki tüm canlılara karşı yüksek bir hassasiyetle çalışıyor. Yaralı tilkinin tedavi edilip yeniden doğaya kavuşturulması, bu anlayışın önemli bir göstergesidir. Doğadaki her canlının yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlılığına teşekkür ediyor, benzer durumlarda ekibimize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

