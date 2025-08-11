DOLAR
151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'de faizsiz finansman modeliyle 151 günde ev sahibi olma fırsatı. Tasarrufa dayalı sistem, banka masraflarını ortadan kaldırıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:56
Ekonomik dalgalanmalar ve artan kredi faiz oranları, Türk vatandaşlarının ev, iş yeri veya araç hayallerini ertelemesine neden oluyordu. Ancak, Türkiye'de giderek ilgi gören "tasarrufa dayalı faizsiz finansman" modelleri, on binlerce kişi için yeni bir umut ışığı sunuyor.

Bankasız Faizsiz Konut Fırsatı!

Sinpaş'ın Yapı Tasarruf Sandığı (YTS) ile geliştirdiği bu model, "bankasız, faizsiz ve dosya masrafsız" formülüyle dikkat çekiyor. Geleneksel banka kredilerindeki yüksek faiz yükü ve ek masraflar, bu sistem sayesinde ortadan kalkıyor. Katılımcılar, kendi birikimleriyle oluşturdukları ortak havuz sayesinde diledikleri konut veya araca ulaşmanın yollarını arıyor.

Sistem, katılımcılarına iki temel seçenek sunuyor: İster noter huzurunda yapılan çekilişlere katılıp teslimat tarihlerini şansa bırakabilir, isterlerse ödeme planlarına göre sıralarını belirleyip daha öngörülebilir bir takvim ile hayallerine kavuşabilirler.

Sadece Konut Değil: İş Yeri ve Araç Fırsatı

Sinpaş YTS'nin sunduğu faizsiz finansman modeli, yalnızca konut sahibi olma hedefiyle sınırlı değil. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için iş yeri sahibi olma fırsatları da sunuluyor. Ayrıca, yüksek taşıt kredisi faizleriyle baş etmekte zorlananlar için yeni bir araç sahibi olma imkanı da sağlanıyor.

Tasarruf ediyor, faizsiz ve masrafsız bir şekilde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için Sinpaş YTS'nin sunduğu bu model ile tanışın.

